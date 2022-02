0:3 gegen Bremerhaven: ERC Ingolstadt bleibt erneut torlos

Der ERC Ingolstadt unterliegt am Freitagabend den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 0:3. Damit wartet das Shedden-Team nach der Olympia-Pause weiter auf einen eigenen Treffer.

Der ERC Ingolstadt hat auch seine zweite Begegnung nach der Olympia-Pause verloren. Bei der 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)-Heimniederlage am Freitagabend gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven blieben die Panther – wie schon zwei Tage zuvor in Nürnberg (0:3) – erneut ohne eigenen Torerfolg. Weiter geht es am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Saturn-Arena gegen die Krefeld Pinguine.

Im Vergleich zur Derbypleite am vergangenen Mittwoch musste Cheftrainer Doug Shedden seine Mannschaft auf einer Position verändern. Während Angreifer Chris Bourque seine Drei-Spiele-Sperre abgesessen hatte und ins Team zurückkehrte, musste neben dem „Corona-Trio“ Justin Feser, Ben Marshall und Leon Hüttl auch Frederik Storm verletzungsbedingt passen. Der dänische Olympia-Teilnehmer hatte zwei Tage zuvor gegen die Ice Tigers nach einem üblen Check gegen den Kopf und Nackenbereich von Andrew Bodnarchuk die Eisfläche zur Mitte der Partie verlassen und war auch nicht wiedergekommen. Wann Storm wieder einsatzbereit ist, werde sich laut Shedden „von Tag zu Tag entscheiden“.

Eigengewächs Niklas Hübner ist erneut dabei

Wieder mit dabei war hingegen – wie im Vorfeld bereits angekündigt – „Eigengewächs“ Niklas Hübner. Der U18-Nationalverteidiger und gebürtige Ingolstädter hatte zuletzt in Nürnberg sein DEL-Debüt gefeiert und durfte nun auch erstmals in der heimischen Saturn-Arena vor den Augen seiner Familie sowie zahlreicher Freunde und DNL-Mannschaftskollegen ran.

Dass die Panther gewillt waren, den schlechten Eindruck zwei Tage zuvor beim Auswärtsmatch in Nürnberg vergessen zu machen, wurde schnell nach dem Eröffnungsbully deutlich. Beide Teams lieferten sich eine temporeiche Partie und lauerten in der gegnerischen Zone immer wieder auf Fehler des Gegners. Den ersten machten die Gäste in der vierten Minute: Nach einem Scheibenverlust an der Bande hatte Bourque plötzlich freie Schussbahn, zielte jedoch knapp über die Querlatte. Knapp zwei Minuten später folgte dann der „große Auftritt“ von „Local Hero“ Niklas Hübner – zumindest fast! Der Youngster zog von der blauen Linie ab und verfehlte den Kasten von Goalie Maximilian Franzreb nur knapp. Dafür gab es von den nach rund drei Monaten endlich wieder anwesenden Zuschauern sogar Sonderapplaus!

Ingolstadts Colton Jobke leistet unfreiwillig die Vorarbeit

Warum die Truppe von Coach Thomas Popiesch auch in dieser Saison wieder zu den heißen Anwärtern auf eine „Top Sechs“-Platzierung zählt, zeigte sie im weiteren Verlauf. Immer dann, wenn die Pinguins blitzartig von Verteidigung auf Angriff umschalteten beziehungsweise das technisch beschlagene Trio Miha Verlic, Ziga Jeglic und Jan Urbas auf dem Eis stand, wurde es gefährlich. Nachdem zunächst Vladimir Eminger (9./sein abgefälschter Schuss landete am Pfosten) und Markus Vikingstad (9./scheiterte an Ingolstadts Schlussmann Kevin Reich) bereits „angeklopft“ hatten, schlug die Bremerhavener Paradereihe in der 24. Minute schließlich eiskalt zu – und das unter gütiger Mithilfe der Panther! Nach einem Fehlpass im eigenen Drittel von Colton Jobke ging es ruckzuck: Über Jeglic und Verlic landete der Puck bei Urbas, der Reich keine Chance ließ – 0:1! Aus ERCI-Sicht hätte es bereits im zweiten Abschnitt sogar noch schlimmer kommen können. Doch die überlegenen Gäste ließen weitere erstklassige Möglichkeiten wie die von Verlic (26.) und Urbas (30./Oberkante der Latte) ungenutzt.

Als Offensiv-Verteidiger Phillip Bruggisser dann in der 45. Minute viel zu viel Platz im Ingolstädter Verteidigungsdrittel hatte, nutzte dieser seinen Freiraum zum 0:2. Panther-Coach Shedden „zog“ bereits 3.43 Minuten vor dem Ende seinen Goalie und schickte dafür einen sechsten Feldspieler auf’s Eis. Doch anstatt des erhofften Anschlusstreffers machte Alex Friesen exakt 66 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem dritten Gäste-Tor alles klar.

Freunde des Faustkampfes kommen noch auf ihre Kosten

Anschließend kamen auch noch die Freunde des gepflegten Faustkampfes auf ihre Kosten. Erst schnappte sich ERCI-Kapitän Fabio Wagner nach einem ungeahndeten Stockschlag Jan Urbas, dann rückte Colton Jobke bei Alex Friesen noch die Möbel gerade, wofür der Ingolstädter Verteidiger zum „krönenden Abschluss“ auch noch eine Spieldauer-Disziplinarstrafe aufgebrummt bekam.

ERC Ingolstadt: Reich – Bodie, Wagner; Warsofsky, Quaas; Jobke, Gynp; Hübner – Simpson, Pietta, Bourque; Höfflin, Aubry, DeFazio; Flaake, Soramies, Koch; Brune, Henrique-Morales, Stachowiak. – Tore: 0:1 Urbas (24.), 0:2 Bruggisser (45.), 0:3 Friesen (59./EN). – Zuschauer: 2407 (ausverkauft).