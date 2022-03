1:4 in Wolfsburg: Für den ERC Ingolstadt außer Spesen nichts gewesen

Der ersatzgeschwächte ERC Ingolstadt unterliegt am Freitagabend bei den Grizzlys Wolfsburg mit 1:4 und kassiert damit die sechste Pleite hintereinander. Am Sonntag geht es daheim gegen die Iserlohn Roosters.

Der ERC Ingolstadt kommt nach der Olympia-Pause weiterhin nicht auf die Beine. Die ersatzgeschwächten Panther mussten sich am Freitagabend auch bei den Grizzlys Wolfsburg mit 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) geschlagen geben und kassierten damit bereits die sechste Niederlage hintereinander. Am Sonntag (14 Uhr) soll nun in der heimischen Saturn-Arena gegen die Iserlohn Roosters diese „schwarze Serie“ endlich beendet werden.

Gegenüber der 3:4-Pleite zwei Tage zuvor in Mannheim hatte sich die personelle Situation bei den Panthern nochmals verschärft. Zu den bereits bekannten Ausfällen Emil Quaas, Mat Bodie, Louis-Marc Aubry und Jerome Flaake (alle Corona) gesellten sich nun auch noch David Warsofsky (reiste zurück nach Ingolstadt zu seiner Frau, die unmittelbar vor der Geburt des zweiten Kindes stand) und Frederik Storm (angeschlagen) hinzu. Die Konsequenz: Cheftrainer Doug Shedden beorderte kurzerhand Angreifer Chris Bourque in die Verteidigung, in der er gemeinsam mit Ben Marshall ein Duo bildete.

Ausfälle von Mat Bodie und David Warsofsky wiegen schwer

Wie gravierend jedoch speziell die Ausfälle von Bodie und Warsofsky wogen, wurde von Beginn an deutlich. Vor allem im Spielaufbau hatten die Oberbayern große Probleme, um sich gegen das aggressive Forechecking der Grizzlys durchzusetzen und somit strukturierte Angriffe zu fahren. Erschwerend kam hinzu, dass die Hausherren einen Auftakt nach Maß erwischten. Als ERCI-Angreifer Mirko Höfflin auf der Strafbank saß, dauerte es lediglich sieben Sekunden, bis Spencer Machacek den amtierenden deutschen Vizemeister in Führung brachte (4.). Unglaublich, aber wahr: Für Wolfsburg war es der erste Powerplay-Treffer nach zuvor zehn (!) erfolglosen Partien.

Auch in der Folge dominierten die Einheimischen das Geschehen und schossen Danny Taylor regelrecht warm. Chancenlos war der Ingolstädter Schlussmann allerdings nur zwei Zeigerumdrehungen später, als sich seine Vorderleute – genauer gesagt Daniel Pietta – in der Vorwärtsbewegung einen dicken Fehler erlaubten. Als der Center in der neutralen Zone die Scheibe verlor, ging es blitzschnell: Darren Archibald legte mustergültig für Chris DeSousa auf und der Topscorer vollendete humorlos zum 2:0 (6.). Nur gut aus ERCI-Sicht, dass Taylor im Anschluss mehrfach glänzend reagierte und seine Mannschaft vor einem oder sogar mehreren weiteren Gegentoren bewahrte. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs kamen die Panther zumindest halbwegs gefährlich vor den Kasten von Chet Pickard. Doch weder Ben Marshall (16.) noch Louis Brune (18.) bei einem 3:1-Konter brachten den Puck am Grizzlys-Goalie vorbei.

ERC Ingolstadt lässt 5:3-Überzahl ungenutzt verstreichen

Die große Gelegenheit, wieder einen Fuß in diese Partie zu bekommen, bot sich der Shedden-Truppe dann unmittelbar nach Wiederbeginn. Als Dominik Bittner und Björn Krupp nacheinander auf die Strafbank marschierten, durften sich die Panther 45 Sekunden lang mit zwei Akteuren mehr auf dem Eis versuchen. Doch genau hier wurde deutlich, wo eine der größten Problemzonen des ERCI nach der Olympia-Pause liegt: im Powerplay! So musste Pickard in dieser Phase keinen einzigen Schuss parieren. Auch beim anschließenden „Fünf gegen Vier“ sprang nicht mehr als ein „Treffer“ von Justin Feser an Pickards Torhüter-Maske heraus (24.). Apropos Feser: In der 27. Minute fuhr der Panther-Topscorer nach einem schönen Zuspiel aus der eigenen Hälfte alleine auf den Wolfsburger Kasten zu, scheiterte aber am starken Reflex des Deutsch-Kanadiers.

Für die Mannschaft von Headcoach Mike Stewart war dies offensichtlich so etwas wie ein Weckruf. Nach und nach übernahm sie wieder die Kontrolle, erspielte sich einige gute Möglichkeiten und schlug schließlich in der 36. Minute erneut zu: Gerrit Fauser veredelte eine tolle Kombination mit Archibald und DeSousa zum 3:0. „Nachdem wir im ersten Durchgang kaum Schüsse auf das gegnerische Gehäuse gebracht haben, war es im zweiten Abschnitt besser. Dennoch brauchen wir jetzt unbedingt mal einen Treffer, um endlich ins Rollen zu kommen“, resümierte ERCI-Stürmer Daniel Pietta in der zweiten Pause bei MagentaSport.

Auch wenn Kapitän Fabio Wagner im Schlussabschnitt in Unterzahl (!) tatsächlich auf 1:3 verkürzte (49.) und kurz darauf sogar noch die große Chance zum zweiten Treffer hatte (52.), blieb es am Ende beim letztlich verdienten „Dreier“ für die Gastgeber. Diese machten schließlich in der 59. Minute alles klar. Ingolstadts Taylor war bereits zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis gegangen, als Tyler Gaudet exakt 1.25 Minuten vor der Schlusssirene den 4:1-Endstand herstellte.

ERC Ingolstadt: Taylor – Bourque, Marshall; Wagner, Jobke; Gnyp, Hüttl; Hübner – DeFazio, Feser, Simpson; Höfflin, Pietta, McGauley; Koch, Soramies, Stachowiak; Brune, Henriquez-Morales. – Tore: 1:0 Machacek (4./PP), 2:0 DeSousa (6.), 3:0 Fauser (36.), 3:1 Wagner (49./SH), 4:1 Gaudet (59./EN). – Zuschauer: 1719.