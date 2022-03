2:3 gegen Krefeld: Die nächste Enttäuschung für den ERC Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt muss sich am Mittwochabend dem Schlusslicht Krefeld Pinguine mit 2:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Der ERC Ingolstadt muss nach der Olympia-Pause weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis warten. Nach den beiden Pleiten gegen Nürnberg (0:3) und Bremerhaven (0:3) mussten sich die Panther am Mittwochabend auch dem Tabellenletzten Krefeld Pinguine aufgrund einer erneut nicht überzeugenden Vorstellung mit 2:3 (0:0, 2:0, 0:0) nach Penaltyschießen geschlagen geben. Am Freitag (19.30 Uhr) geht es gegen die Bietigheim Steelers.

Welche Akteure stehen am Spieltag tatsächlich zur Verfügung? Diese Frage hat für Trainer seit Beginn der Corona-Pandemie eine völlig neue Gewichtung bekommen. Und so richtig daran gewöhnen kann sich im Grunde niemand. Nicht selten kommt es vor, dass es wenige Stunden vor dem Eröffnungsbully noch einen oder sogar mehrere positive Test-Ergebnisse gibt und somit die jeweilige Spielvorbereitung völlig auf den Kopf gestellt wird.

Emil Quaas und Jerome Flaake fallen kurzfristig aus

Diese mittlerweile nicht ungewohnte Erfahrung musste am Mittwoch – wieder einmal – der ERC Ingolstadt machen. Stand bereits im Vorfeld fest, dass mit Ben Marshall und Justin Feser, die zumindest schon wieder im Training stehen, neben dem verletzten Frederik Storm weiterhin fehlen, dafür aber Leon Hüttl in den Kader zurückkehrt, mussten sich nach einer neuen Testreihe plötzlich Jerome Flaake und Emil Quaas in häusliche Quarantäne begeben. Dies hatte unter anderem zur Folge, dass das 17-jährige „Eigengewächs“ Niklas Hübner als siebter Verteidiger erneut zum Einsatz kam.

Während es für Hübner bereits das dritte DEL-Match hintereinander war, feierte ein anderer Panther sein Debüt in der höchsten deutschen Eishockey-Liga: Tim McGauley! Der 25-jährige Kanadier, der von Sportdirektor Larry Mitchell erst am Montag vom HC Innsbruck verpflichtet worden war, agierte als Center zwischen seinen Außenstürmern Samuel Soramies und Brandon DeFazio. Dabei ließ der Neuzugang der Oberbayern, der „ausnahmsweise“ mit der Rückennummer 48 auflief (ein Trikot mit seiner etatmäßigen Nummer 23 war auf die Schnelle nicht aufzutreiben), durchaus erahnen, warum er Mitchell bei dessen Scouting-Trip ins Auge gestochen war.

Neuzugang Tim McGauley verpasst den Führungstreffer

Neben seinen guten läuferischen Fähigkeiten ließ McGauley auch immer wieder seine Handlungsschnelligkeit sowie die Eigenschaft, eine Situation bereits im Vorfeld zu erahnen, aufblitzen. Viel hätte nicht gefehlt und der neue Angreifer wäre bereits in der achten Minute zum ersten Mal für seinen neuen Arbeitgeber erfolgreich gewesen. Doch bei seinem Abschluss am „kurzen“ Pfosten reagierte Krefelds Schlussmann Sergei Belov ebenso stark wie bei den übrigen – allerdings nicht gerade zahlreichen – guten Panther-Chancen im ersten Durchgang. Ihre beste Phase hatten die Hausherren, die sich ansonsten mit dem biederen Tabellenschlusslicht überaus schwertaten, bei einer Überzahl-Situation kurz vor der ersten Pause. Doch sowohl Chris Bourque (18.) als auch Wayne Simpson (19.) scheiterten an Belov.

Nach Wiederbeginn präsentierte sich das Shedden-Team dann zunächst völlig von der Rolle. Nachdem der ehemalige Ingolstädter Meister-Panther Robert Sabolic zunächst Schlussmann Danny Taylor noch nicht überwinden konnte (24.), rappelte es kurz darauf im ERCI-Kasten – und das gleich doppelt! Justin Volek (25.) und Anton Berlev nach einem Warsofsky-Fehler an der gegnerischen blauen Linie (27.) versetzten mit ihren Treffern die sieben mitgereisten Pinguine-Fans regelrecht in Ekstase – und den Panther-Anhang zugleich in Schockstarre.

Soramies und Höfflin treffen zum Ausgleich

Glücklicherweise hielt diese aus Ingolstädter Sicht jedoch nicht lange an. Auch wenn die Oberbayern weiterhin spielerisch vieles schuldig blieben, schalteten sie nun endgültig in den Kampf- und Arbeitsmodus – und wurden dafür letztlich auch durch die Tore von Samuel Soramies (30./Abstauber) und Mirko Höfflin (40./fälschte einen Warsofsky-Schuss entscheidend ab) zum 2:2-Ausgleich belohnt.

Da die beiden besten Akteure auf dem Eis, Sergei Belov (Krefeld) und vor allem Danny Taylor (Ingolstadt), der in der 41. Minute eine „Monster-Parade“ gegen Jeremy Bracco auspackte, sowohl im dritten Drittel als auch in der fünfminütigen Verlängerung keine weiteren Treffer mehr zuließen, ging es schließlich ins Penaltyschießen. Dort hatten dann die Pinguine das bessere Ende für sich. Während für Ingolstadt nur David Warsofsky traf, waren für Krefeld Jeremy Bracco und Justin Volek erfolgreich.

"Krefelds Torhüter Belov hat wie in jedem Match gegen uns eine überragende Leistung gezeigt und einige starke Paraden gemacht", bilanzierte Ingolstadts Cheftrainer Doug Shedden., der sich erneut mit der Vorstellung seiner "Schlüsselspieler" nicht zufrieden zeigte. "Die erste Reihe der Pinguine hat unsere erste Linie komplett neutralisiert. Insgesamt brauchen wir von unseren 'Big Guys' eine bessere Vorstellung und Produktion als heute", so Shedden weiter, der zudem darauf hofft, "dass am Freitag gegen Bietigheim der eine oder andere kranke und angeschlagene Akteur wieder zurückkehren wird".

ERC Ingolstadt: Taylor – Bodie, Wagner; Hüttl, Warsofsky; Jobke, Gnyp; Hübner – Simpson, Pietta, Bourque; Soramies, McGauley, DeFazio; Stachowaik, Aubry, Höfflin; Brune, Henriquez-Morales, Koch. – Tore: 0:1 Volek (25.), 0:2 Berlev (27.), 1:2 Soramies (30.), 2:2 Höfflin (40.), 2:3 Volek (PS). – Zuschauer: 2387.