3:2 gegen Berlin: ERC Ingolstadt holt zwei Punkte gegen die Krise

Der ERC Ingolstadt kommt am Dienstagabend beim amtierenden Meister und Spitzenreiter Eisbären Berlin zu einem 3:2-Erfolg nach Penaltyschießen. Dabei führen die Panther bis zur 47. Minute sogar noch mit 2:0.

Lange hat es gedauert. Doch der ERC Ingolstadt ist am Dienstagabend (möglicherweise) ein großer Schritt aus der sportlichen Krise gelungen. Nachdem die Panther seit der Olympia-Pause lediglich fünf magere Pünktchen von 30 möglichen Zählern geholt und dabei nur die Iserlohn Roosters (4:1) bezwungen hatten, feierten sie nun beim deutschen Meister und DEL-Spitzenreiter Eisbären Berlin dank eines überragenden Goalies Kevin Reich, einer verbesserten Effizienz vor dem gegnerischen Kasten sowie dem nötigen Quäntchen Glück einen 3:2 (1:0, 1:0, 0:2)-Erfolg nach Penaltyschießen.

Um das Saisonziel – ein Platz unter den „Top Sechs“, der die direkte Play-off-Qualifikation bedeuten würde – noch zu erreichen, muss am Freitag (19.30 Uhr) in Schwenningen der nächste „Dreier“ her.

„Wir müssen wieder zurück zu den Basics, mit denen wir vor der Olympia-Pause erfolgreich waren“, hatte Emil Quaas vor dem vierten und letzten Aufeinandertreffen mit dem achtfachen deutschen Titelträger aus Berlin gefordert. Was der Panther-Verteidiger damit genau meinte? „Es kann nur über eine kompakte und konsequente Defensive gehen. Wenn wir hinten gut stehen und so wenig wie möglich zulassen, kommen die Chancen vorne von selbst“, so Quaas.

ERC Ingolstadt setzt sein Vorhaben perfekt um

Und genau dieses Vorhaben schienen die Oberbayern in der Mercedes-Benz-Arena von Beginn an die Tat umsetzen zu wollen. Die heimischen Eisbären hatten zwar deutlich mehr Scheibenbesitz. Doch je näher es in Richtung des ERCI-Gehäuses von Kevin Reich, der den Vorzug gegenüber des zuletzt gegen Straubing schwächelnden Danny Taylor erhielt, ging, um so enger wurde es für die Berliner. Die Panther standen extrem eng an ihren Gegenspielern und verteidigten den eigenen Slot (gefährliche Zone vor dem Tor) mit viel Einsatz und Leidenschaft. Dementsprechend taten sich die Eisbären schwer, zu richtig hochkarätigen Möglichkeiten zu kommen. Tat sich dann tatsächlich mal die Chance auf, wirkte die Aubin-Truppe zu verspielt und suchte immer wieder den „finalen“ Pass, anstatt sofort auf den Kasten von Reich zu schießen.

Im Gegenzug wirkte sich der defensive Ansatz der Gäste, bei denen Jerome Flaake seinen 700. DEL-Einsatz feierte, freilich auch auf deren Offensivspiel aus. Bis auf zwei Schüsse von Marc-Louis Aubry (6.) und David Warsofsky (8.) hatte Nationalgoalie Mathias Niederberger zunächst nichts zu tun. Unmittelbar vor der ersten Pause musste der künftige Münchner dann aber doch hinter sich greifen. Einem Schuss von Colton Jobke, der seinen auslaufenden Vertrag beim ERC Ingolstadt mindestens für eine weiter Saison verlängert hat, gab Chris Bourque die entscheidende Richtungsänderung – und schon führten die Panther (18.), die somit ihren (Spiel-)Plan bis dahin perfekt in die Tat umgesetzt hatten.

Eisbären Berlin schaltet einige Gänge hoch

An genau diesen hielt sich das Shedden-Team auch in Durchgang zwei. Einziges „Problem“: Die Eisbären schalteten nun in der Offensive einen bis zwei Gänge höher, was prompt deutlich mehr hochprozentige Gelegenheiten zur Folge hatte. Nur gut, dass Kevin Reich einen echten „Sahnetag“ erwischte und mit zunehmender Dauer die Berliner mehr und mehr zur Verzweiflung trieb. Der 26-Jährige schien die Scheiben fast schon magisch anzuziehen, was nicht nur bei EHC-Angreifer Mat White ein ungläubiges Kopfschütteln und Staunen hervorrief (31.).

Und Reichs Vorderleute? Die zeigten sich – wie schon im ersten Abschnitt – vor dem Eisbären-Kasten eiskalt! Mit einem Akteur mehr auf dem Eis (Yannick Veilleux saß auf der Strafbank) dauerte es ganze 20 Sekunden, ehe Justin Feser ein tolles Aubry-Zuspiel zum 2:0 versenkte (33.).

Ein Zwei-Tore-Vorsprung, den der ERCI jedoch nicht über die Ziellinie retten konnte. Nachdem die Unparteiischen zuvor noch einem Treffer von Simon Depres wegen Sicht-Behinderung des Torhüters die Anerkennung verweigert hatten, glichen Dominik Bokk (47.) und Zach Boychuck (54.) für die immer dominanter werdenden Eisbären aus. Da dieses Resultat auch nach der fünfminütigen Verlängerung Bestand hatte, ging es schließlich ins Penaltyschießen – und dort hatten die Panther das bessere Ende für sich. Während für Berlin „nur“ Matt White und Dominik Bokk trafen, waren für Ingolstadt Frederik Storm, Chris Bourque und David Warsofsky erfolgreich.

ERC Ingolstadt: Reich – Jobke, Bodie; Warsofsky, Wagner; Hüttl, Quaas; Gnyp; Storm, Feser, DeFazio; Aubry, Pietta, Bourque; Soramies, McGauley, Höfflin; Stachowiak, Henriquez-Morales, Flaake. – Tore: 0:1 Bourque (18.), 0:2 Feser (33./PP), 1:2 Bokk (47.), 2:2 Boychuk (54.), 2:3 Warsofsky (PS). – Zuschauer: 4835.