4:2 gegen Bietigheim: Warsofsky lässt den ERC Ingolstadt jubeln

Der US-Amerikaner erzielt beim 4:2-Sieg gegen die Bietigheim Steelers einen Doppelpack. Damit hat sich der ERC Ingolstadt die Teilnahme an den Pre-Play-offs gesichert.

Der ERC Ingolstadt hat sich mit einem 4:2-Erfolg gegen die Bietigheim Steelers die Teilnahme an den Pre-Play-offs gesichert und eine Restchance erhalten, noch in den Top sechs zu landen. Entscheidend für den Sieg waren vor allem David Warsofsky, der zwei Tore erzielte, und Goalie Danny Taylor, der mit zwei starken Parden in der Schlussphase die Führung festhielt.

Trainer Doug Shedden sprach nach der 1:9-Niederlage in München am Sonntag von einer guten Reaktion des Teams. „Die Mannschaft hat gut gearbeitet und hart gespielt.“

Shedden musste seine Reihen nach dem Ausfall von Frederik Storm (Handbruch), der den Rest der Saison fehlen wird, umstellen. Auch Ben Marshall (Beinverletzung) wird diese Spielzeit bekanntlich nicht mehr eingreifen können. Ohne die beiden Leistungsträger merkte man den Panthern an, dass sie derzeit nicht vor Selbstvertrauen strotzen und das Debakel in München Spuren hinterlassen hat. Folglich gingen die Gäste nach einer Strafe gegen Daniel Pietta, der zuvor eine Chance vergeben hatte (3.), in Führung. Chris Bourque vertändelte hinter dem eigenen Tor den Puck, C.J. Stretch bediente Evan Jesper, der zum 0:1 abschloss (7.). Die Panther spielten fehlerhaft und ungenau, waren nach vorne kaum gefährlich. Bis Emil Quaas mit einem langen Pass Wayne Simpson schickte, der zum 1:1 ausglich (15.). Der Puck lag danach erneut im Bietigheimer Netz, das Tor zählte wegen eines zu hohen Stocks von Jerome Flaake jedoch nicht (18.). Eine Gästeführung wäre dennoch nicht unverdient gewesen, Jesper vergab eine gute Chance (16.).

Im Mittelabschnitt begannen die Panther zielstrebiger und suchten häufiger den Abschluss, mussten aber den erneuten Rückstand hinnehmen. In eigener Überzahl liefen sie in einen Drei-auf-Eins-Konter, Constantin Braun schloss zum 1:2 ab (24.). Die Gäste kassierten direkt die nächste Strafe. Diesmal machten es die Panther besser, David Warsofsky traf zum 2:2 (27.). Die Ingolstädter waren zurück und drehten die Partie komplett. Warsofsky erhielt viel Platz, durfte freistehend schießen und markierte mit seinem zweiten Tor das 3:2 (32.).

ERC Ingolstadt: Taylor hält den Sieg fest

Möglichkeiten hatten im Schlussdrittel zunächst beide Mannschaften lediglich im Ansatz. Die Steelers kamen dem Ausgleich am nächsten, als Guillaume Naud zum Abschluss kam, Taylor aber nach einer starken Reaktion mit der Fanghand zur Stelle war (52.). In der Schlussphase machten sich die Panther das Leben selbst schwer. Als man drauf und dran war, in Überzahl das Spiel zu entscheiden, kassierte Simpson eine Strafe (56.). Später auch Justin Feser, weshalb die Bietigheimer im Powerplay auf den Ausgleich drängen konnten. Taylor verhinderte den möglichen Gegentreffer (59.), dann traf Pietta zum 4:2-Endstand ins leere Tor (59.).

Lesen Sie dazu auch

Eine Pause steht für beide Mannschaften nicht an. Bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) treffen´der ERC und Bietigheim in der Saturn-Arena erneut aufeinander. Auch danach geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Freitag (19.30 Uhr) empfangen die Panther Schwenningen, am Sonntag (14 Uhr) geht es im letzten Saisonspiel nach Köln.

ERC Ingolstadt Taylor – Hüttl, Bodie; Warsofsky, Wagner; Jobke, Quaas; Gnyp – Soramies, Pietta, Höfflin; Simpson, Feser, Bourque; Flaake, Aubry, DeFazio; Stachowiak, McGauley, Koch – Zuschauer 2876 – Tore 0:1 Jasper (7./PP), 1:1 Simpson (15.), 1:2 Braun (24./SH), 2:2 Warsofsky (27./PP), 3:2 Warsofsky (32.), 4:2 Pietta (59.).