3:2 gegen Bozen: ERC Ingolstadt kehrt mit einem Erfolgserlebnis nach Hause

Der ERC Ingolstadt besiegt beim Vinschgau-Cup in Latsch den HC Bozen mit 3:2 und wird damit Zweiter.

Mit einem Erfolgserlebnis hat sich der ERC Ingolstadt vom „Vinschgau Cup“ und damit auch von seinem einwöchigen Trainingslager in Latsch (Südtirol) verabschiedet. Am Sonntagabend kam das Team von Cheftrainer Mark French gegen den HC Bozen zu einem hart erkämpften 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)-Erfolg und belegt damit in der Turnier-Wertung den zweiten Platz hinter dem DEL-Kontrahenten Nürnberg Ice Tigers, der seine beiden Partien gegen Bruneck und Bozen gewann. Trotz des knappen Sieges gegen den HC Bozen war ersichtlich, dass die Panther bis zum DEL-Auftakt am 16. September bei der Düsseldorfer EG noch viel Arbeit vor sich haben.

Mirko Höfflin bringt den ERC Ingolstadt in Führung

Von Beginn an übernahmen die Oberbayern das Kommando auf dem Eis und gingen folgerichtig in der elften Minute durch Mirko Höfflin in Führung (11.). In Durchgang zwei verloren sie hingegen zunehmend den Faden und bauten damit den Kontrahenten aus Bozen regelrecht auf. Die Konsequenz: Brad McClure gelang der 1:1-Ausgleich (28.). Lange Bestand hatte dieser aber nicht, da Kapitän Fabio Wagner in eigener Unterzahl (angezeigte Strafe) zum 2:1 traf (35.). Die Partie blieb weiter spannend. Mitch Hults gelang zwar abermals der Ausgleich (54./Überzahl). Doch exakt 69 Sekunden vor der Schlusssirene traf Charles Bertrand zum Ingolstädter Sieg. (nr)

ERC Ingolstadt: Garteig – Quaas, Marshall; Gynp, Wagner; Bodie, Hüttl; Jobke – Höfflin, Friedrich, Bertrand; McGinn, Gibbons, Simpson; Flaake, Feser, Storm; Krauß, Stachowiak, Brune. – Tore: 1:0 Höfflin (11.), 1:1 McClure (28.), 2:1 Wagner (35./SH), 2:2 Hults (54./PP), 3:2 Bertrand (59.).