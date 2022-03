4:1 gegen Iserlohn: Später „Doppelpack“ ebnet ERC Ingolstadt den Weg zum Sieg

Im Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters präsentiert sich der ERC Ingolstadt über weite Strecken

Dank eines „Doppelschlages“ innerhalb von 38 Sekunden im Schlussabschnitt hat der ERC Ingolstadt am Sonntagnachmittag sein erstes Match nach der Olympia-Pause gewonnen. Nach zuvor sechs Niederlagen in Serie zeigten die Panther zwar auch im Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters über weite Strecken eine erschreckend schwache Vorstellung. Doch die beiden Treffer von Samuel Soramies und Daniel Pietta in der 53. Minute drehten die Partie zugunsten der Oberbayern, die am Ende sogar noch deutlich mit 4:1 (0:0, 0:1, 4:0) triumphierten.

„Das war heute ein sehr wichtiger Sieg für meine Mannschaft sowie den gesamten Verein“, resümierte nach der Schlusssirene ein sichtlich erleichterter ERCI-Cheftrainer Doug Shedden. „Wenn bei uns vier oder fünf Akteure fehlen, trifft uns das deutlich härter als beispielsweise Mannheim“, so Shedden weiter und ergänzt: „Dieser Erfolg hilft dem gesamten Team, aber auch Jungs wie Sean Simpson und Daniel Pietta, bei denen es zuletzt ebenfalls nicht gut gelaufen ist. Dass sie nun wieder getroffen haben, ist genau das, was wir von ihnen erwarten.“

Mat Bodie kehrt in die Mannschaft zurück

Der 60-jährige Kanadier konnte im Vergleich zur 1:4-Pleite am Freitag gegen die Grizzlys Wolfsburg immerhin einen Rückkehrer aus seinem fehlenden Sextett begrüßen: Mat Bodie testete sich nach überstandener Corona-Erkrankung rechtzeitig frei und sorgte dafür, dass Shedden – inklusive von Eigengewächs Niklas Hübner – wieder sieben gelernte Verteidiger zur Verfügung standen. Zuletzt in Wolfsburg hatte Shedden sogar Angreifer Chris Bourque in die Abwehr beordert, um diese zu stabilisieren beziehungsweise für Entlastung im Spielaufbau zu sorgen. Gegen Iserlohn durfte Bourque wieder auf seiner angestammten Position im Sturm – gemeinsam mit Daniel Pietta und Neuzugang Tim McGauley – ran.

Allerdings ließ es nicht nur diese Angriffsformation zunächst an der nötigen Durchschlagskraft vermissen. Iserlohns Headcoach Kurt Kleinendorst, der einst auch bei den Panthern hinter der Bande stand, hatte seinen Schützlingen eine defensive Grundausrichtung mit Nadelstichen in Form von schnellen Umschaltmomenten verpasst. Da jedoch auch der ERCI in der eigenen Zone zumeist kompakt und kompromisslos agierte, sahen die 2609 Zuschauer in der Saturn-Arena in der Anfangsphase kaum Chancen. Gefährlich wurde es nur dann, wenn sich eines der beiden Teams einen entscheidenden Fauxpas leistete.

Daniel Pietta vergibt die Chance zur Führung

Als die Gäste in der fünften Minute einmal schlecht wechselten, bot sich Daniel Pietta nahezu freistehend vor IEC-Goalie Andreas Jenike die Gelegenheit zur Führung. Doch der Olympia-Teilnehmer zielte vorbei. Kurz darauf leistete sich Roosters-Verteidiger Simon Sezemsky einen bösen Scheibenverlust der neutralen Zone, den Davis Koch jedoch nicht bestrafen konnte (9.).

Auf der Gegenseite dauerte es bis zur zwölften Minute, ehe es zum erste Mal gefährlich vor Ingolstadts Schlussmann Kevin Reich wurde. Und auch hier ging ein Fehler seiner Vorderleute auf Höhe der Mittellinie voraus. Plötzlich steuerte Luke Adam und Nick Schilkey allein auf Reich zu. Glück für die Panther, dass Adams Passversuch nicht auf dem Schläger seines Teamkollegen, sondern nur an dessen Schlittschuh landete. Apropos Adams: Der Ex-Mannheimer war vier Zeigerumdrehungen später erneut dem Führungstor der Sauerländer ganz nahe, traf aber nur die Querlatte.

Wer darauf gehofft hatte, dass diese Partie im zweiten Abschnitt nun endlich so richtig in Fahrt kommen würde, wurde schnell eines Besseren belehrt. Vielmehr drohte auf den Rängen angesichts dessen, was die Kontrahenten über weite Strecken auf dem Eis ablieferten, echte Einschlafgefahr. Mit fortlaufender Dauer wurde das Spiel des ERCI immer fehlerhafter und noch unstrukturierter. Selbst einfachste Pässe kamen nicht mehr zum Mitspieler. Missverständnis reihte sich an Missverständnis. Bezeichnend für den Auftritt der Shedden-Truppe, dass sie exakt 0,2 Sekunden vor der zweiten Pause auch noch den 0:1-Rückstand hinnehmen musste. Nach einem gewonnenen Bully zog Casey Bailey ab und ließ Reich keine Chance (40.).

ERC Ingolstadt zeigt im Schlussabschnitt ein "anderes Gesicht"

„Dieser Gegentreffer war schon extrem hart und ärgerlich. Aber wir sind dennoch in der Kabine ruhig geblieben und haben dann im Schlussabschnitt genau das Gesicht gezeigt, dass wir vor der Olympia-Pause an den Tag gelegt haben“, meinte Panther-Goalie Kevin Reich. Nachdem sein Team zuvor noch eine 38-sekündige doppelte Überzahl ungenutzt verstreichen hatte lassen, schlug es in der 53. Minute doch noch zu – und das gleich doppelt! Samuel Soramies und Daniel Pietta (beide 53.) machten aus einem 0:1-Rückstand eine 2:1-Führung.

Ein Schock, von dem sich die Gäste nicht mehr erholten. Mit jeweils sechs Feldspielern auf dem Eis mussten sie vielmehr noch zwei weitere Gegentore durch Stürmer Wayne Simpson (58./60.), der in den vorangegangenen acht DEL-Begegnungen punktlos geblieben war, hinnehmen.

ERC Ingolstadt: Reich – Marshall, Wagner; Hüttl, Bodie; Jobke, Gnyp; Hübner – Simpson, Feser, DeFazio; McGauley, Pietta, Bourque; Stachowiak, Soramies, Höfflin; Brune, Henriquez-Morales, Koch. – Tore: 0:1 Bailey (40.), 1:1 Soramies (53.), 2:1 Pietta (53.), 3:1 Simpson (58./EN), 4:1 Simpson (60./EN). – Zuschauer: 2609.