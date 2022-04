7:0 gegen Schwenningen: Mit Schützenfest ins „Playoff-Finale“

Der ERC Ingolstadt kann sich nach dem 7:0-Erfolg gegen Schwenningen weiter Hoffnung auf die direkte Qualifikation für die Endrunde machen. Dafür müssen die Panther am Sonntag in Köln gewinnen und gleichzeitig Kontrahent Bremerhaven Wolfsburg verlieren.

Der ERC Ingolstadt ist weiter im Rennen um die direkte Playoff-Qualifikation in der Deutschen Eishockey-Liga. Nach dem 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)-Erfolg am Freitagabend gegen die Schwenninger Wild Wings, für die es sportlich in dieser Partie um nichts mehr ging, fällt die Entscheidung um den begehrten sechsten Platz nun am Sonntag (14 Uhr) im Fernduell des letzten Hauptrunden-Spieltages zwischen den Panthern und den Fischtown Pinguins Bremerhaven. Sollte Ingolstadt sein Match bei den Kölner Haien gewinnen und gleichzeitig Bremerhaven in Wolfsburg verlieren, bliebe den Oberbayern der Gang in die „Knochenmühle“ Pre-Playoffs erspart.

Seinen 18. Geburtstag am Arbeitsplatz verbringen und nicht mit der Familie und Freunden zu feiern? Eigentlich keine schöne Vorstellung! Nicht jedoch für Niklas Hübner. Der Youngster des ERCI, der nach der Olympia-Pause so etwas wie „Phoenix aus der Asche“ kam und im Alter von 17 Jahren sein DEL-Debüt gab, stand am Freitag bei seinem „großen Tag“ erneut mit den Profis auf dem Eis. Anstatt eine große Geburtstagstorte zu verdrücken und das eine oder andere durchaus höherprozentige Kaltgetränk zu sich zu nehmen, gab es vielmehr „Geschenke“ in Form von Checks, geblockten Schüsse, viel Wasser aus der Trinkflasche, ordentlich Eiszeit (rund zehn Minuten) von seinem Cheftrainer Doug Shedden, da die drei Import-Verteidiger Ben Marshall, David Warsofsky (beide verletzt) und Mat Bodie (krank) erneut nicht zur Verfügung standen, sowie den ersten Scorerpunkt in der DEL.

Besonderer Tag für Ingolstadts Youngster Niklas Hübner

„An meinem 18. Geburtstag in einer DEL-Partie auf dem Eis zu stehen, ist für mich ein absoluter Traum. Ich bin einfach überglücklich, dass das Ganze wahrgeworden ist“, strahlte das Geburtstagskind, das nach der Partie von den heimischen Anhängern unter anderem mit einigen La-Ola-Wellen lautstark gefeiert wurde.

Dass es für Hübner und die Panther nun am Sonntag zum „Finale“ um die direkte Endrunden-Qualifikation mit dem Fernduell gegen Bremerhaven kommt, dafür legten die Oberbayern im Aufeinandertreffen mit den Wild Wings bereits im ersten Drittel den Grundstein. Nachdem Goalie Kevin Reich zunächst noch gegen Ken Andre Olimb (4.) und Colby Robak (7.) einen Rückstand verhindert hatte und damit unterstrich, dass Coach Doug Shedden zumindest auf der Torhüter-Position ein Luxusproblem hat, ging es im weiteren Verlauf Schlag auf Schlag. Samuel Soramies (9.), Tim McGauley mit seinem ersten Treffer für die Panther im 14. Einsatz (14./zuvor hatte der Neuzugang lediglich einen mickrigen Assist zustande gebracht), Chris Bourque (15.) und Brandon DeFazio in Überzahl (19.) schossen gegen eine Wild Wings-Truppe, deren Widerstand zunächst nach jedem Gegentreffer zusehends sank, eine beruhigende 4:0-Führung heraus.

Ingolstadts Goalie Kevin Reich weiter in Topform

Damit war diese Begegnung freilich schon frühzeitig entschieden. Was folgte, war ein lockeres und flottes Spielchen, bei dem die Gäste nun sichtlich gewillt waren, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Einzig Reich hatte etwas dagegen und zeigte sich bei weiteren guten Wild Wings-Gelegenheiten in starker Form. Auf der Gegenseite musste sein Gegenüber Marvin Cüpper bis zur Schlusssirene noch dreimal hinter sich greifen. Wayne Simpson (25.), erneut Chris Bourque (51./beide Überzahl) sowie Mirko Höfflin (58.), bei dessen Tor Niklas Hübner einen Assist beisteuerte, trafen zum 7:0-Endstand.

ERC Ingolstadt: Reich – Jobke, Wagner; Hüttl, Quaas; Hübner, Gnyp; Stachowiak – Simpson, Feser, Bourque; Soramies, Pietta, Höfflin; Flaake, Aubry, DeFazio; Koch, McGauley, Henriquez-Morales. – Tore: 1:0 Soramies (9.), 2:0 McGauley (14.), 3:0 Bourque (15.), 4:0 DeFazio (19./PP), 5:0 Simpson (25./PP), 6:0 Bourque (51./PP), 7:0 Höfflin (58.). – Zuschauer: 3254.