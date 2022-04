Eishockey

ERC-Profi Simon Gnyp: Besonderes Spiel in neuer Rolle

Plus Simon Gnyp trifft mit dem ERC Ingolstadt in den Pre-Play-offs auf seinen Ex-Verein Kölner Haie. Was der 20-Jährige vom Duell erwartet und welche Folgen die Ausfälle mehrerer Leistungsträger haben.

Von benjamin sigmund

Als unsere Redaktion Simon Gnyp am Montagmittag erreicht, ist er gerade mit einigen Teamkollegen in der Kölner Innenstadt unterwegs. „Ich kenne mich hier ja ganz gut aus“, sagt der 20-jährige Verteidiger des ERC Ingolstadt. „Die Jungs wollen natürlich die typischen Touristensachen wie den Dom sehen.“ Er kenne Köln aber „auch ganz anders“, habe ein paar versteckte Plätze gezeigt und sei mit den Mitspielern Essen gegangen.

