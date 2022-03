ERC Ingolstadt

16:15 Uhr

Gegen Bietigheim: Neuer ERCI-Anlauf mit Rückkehrern

Plus Nach zuletzt enttäuschenden Vorstellungen will der ERC Ingolstadt am Freitag gegen Bietigheim zurück in die Erfolgsspur. Derby am Sonntag gegen den AEV abgesagt.

Von Dirk Sing

Rein tabellarisch betrachtet war der Auftritt des ERC Ingolstadt am Mittwochabend zumindest ein Teilerfolg! Mit dem einen Zähler, den die Panther unter dem Strich einfuhren, verbesserten sie sich im Klassement der Deutschen Eishockey-Liga vom siebten auf den sechsten Tabellenplatz, was am Ende der Hauptrunde die sichere Play-off-Qualifikation bedeuten würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

