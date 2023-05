Großes Interview: Ingolstädter WM-Helden schreiben Geschichte

Plus Nach 70 Jahren holt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft wieder eine Medaille. Im großen Interview sprechen Fabio Wagner, Leon Hüttl und Wojciech Stachowiak vom ERC Ingolstadt über ihren Silber-Triumph.

Fabio Wagner, Leon Hüttl, Wojciech Stachowiak, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum gewinn der Silbermedaille mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland. Haben Sie denn schon realisiert, welch großartiger Erfolg Ihnen mit der DEB-Auswahl gelungen ist?

Wagner: Zunächst war es natürlich schon eine Enttäuschung, wenn man im Finale steht und dieses dann verliert. Aber insgesamt war es natürlich schon ein riesengroßer Erfolg – vor allem auch deshalb, weil wir als deutsches Team nach 70 Jahren wieder mal eine Medaille gewonnen haben. Ich hoffe natürlich, dass es auch künftig daran anknüpfen können und es das deutsche Eishockey weiter voranbringt.