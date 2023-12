Interview

07:00 Uhr

Meister-Panther Alexander Oblinger: „Sundblad hatte einen klaren Plan“

Plus Die Meister-Saison des ERC Ingolstadt ist zehn Jahre her. Einen großen Anteil daran hatte Alexander Oblinger. Vor dem Panther-Derby am Sonntag blickt der AEV-Stürmer zurück.

Von Dirk Sing

Alexander Oblinger, die Meister-Saison des ERC Ingolstadt (2013/14) ist mittlerweile zehn Jahre her. Wie oft denken Sie heute noch an diese Spielzeit beziehungsweise diesen Erfolg zurück?

Alexander Oblinger: Nun, mittlerweile habe ich ja doch schon einige Jahre auf dem Buckel (lacht). Heute, mit zeitlichem Abstand, realisiert man erst so richtig, dass es der bislang größte Erfolg in meiner Karriere war. Wenn ich dann das eingerahmte Trikot mit der Medaille bei mir daheim sehe, kommen natürlich immer wieder diese schönen und unvergesslichen Momente hoch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

