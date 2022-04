Eishockey

vor 42 Min.

Nach dem Playoff-Aus: Der ERC Ingolstadt zwischen Schockstarre und Enttäuschung

Plus Trotz eines Schussverhältnisses von 56:27 musste sich der ERC Ingolstadt im zweiten Playoff-Spiel und somit auch der ganzen Serie den Kölner Haien geschlagen geben. Erklärungsversuche einer unbefriedigenden Saison, die für Trainer Doug Shedden Folgen haben dürfte.

Von Dirk Sing

Irgendwie war die Entstehung des entscheidenden Gegentreffers am Donnerstagabend in der Saturn-Arena exemplarisch für die ganze Saison 2021/2022 des ERC Ingolstadt. In der Verlängerung des zweiten Playoff-Spiels gegen die Kölner Haie saß „Aushilfs-Verteidiger“ Chris Bourque bereits auf der Strafbank, als sein Teamkollege Mirko Höfflin nur 38 Sekunden später auf Höhe der Mittellinie ein völlig unnötiges Foul unterlief.

