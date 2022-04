Eishockey

vor 24 Min.

Vor zweitem Playoff-Spiel: Die Baustellen des ERC Ingolstadt

Plus Die erste Niederlage des ERC Ingolstadt in der Playoff-Serie gegen die Kölner Haie hatte ihre Gründe. Vor dem zweiten Spiel am Donnerstag nennt die Neuburger Rundschau einige Punkte, die besser werden müssen.

Von Dirk Sing

Unmittelbar nach der knappen 3:4-Niederlage am Dienstagabend in der Kölner Lanxess-Arena hatte es Samuel Soramies auf den Punkt gebracht. Seine Mannschaft habe zwar, meinte der junge Angreifer des ERC Ingolstadt, insgesamt solide gespielt. „Doch solide reicht in den Playoffs halt nicht aus, wenn du gewinnen und eine Runde weiterkommen möchtest“, so Soramies weiter. Auch Verteidiger Emil Quaas fand, „dass die Haie extrem clever“ aufgetreten seien, indem sie sich „unserem System angepasst und uns damit das Leben sehr schwer gemacht haben“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen