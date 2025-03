Königsmooser Stockschütze Marc Ziegler holt sich die europäische Krone auf dem Eis

Der Stolz ist Marc Ziegler deutlich anzumerken. Und das auch völlig zurecht. Denn was sich in der vergangenen Woche im österreichischen Kapfenberg ereignete, bezeichnet der 17-Jährige als den „bislang größten Erfolg in meiner Karriere“. Mit der deutschen U19-Nationalmannschaft war der Mösler zur Europameisterschaft im Eisstockschießen in die Steiermark gereist, um schließlich mit der Goldmedaille, einem Siegerpokal sowie unvergesslichen Erinnerungen im Gepäck die Heimfahrt am Wochenende wieder anzutreten.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsmoos Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Österreich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis