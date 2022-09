Enteki

vor 34 Min.

Enteki: Bayern bleibt in Deutschland Spitze

Plus Die bayerischen Kyudo-Bogenschützen um Lokalmatadorin Ingrid Haußner verteidigen bei den deutschen Meisterschaften in Bergheim ihren Titel. Am Samstag haben die Teilnehmer mit dem schlechten Wetter zu kämpfen. Wer im Einzel die Nase vorne hat.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Zum dritten Mal in Folge gewannen die bayerischen Kyudo-Bogenschützen den Mannschaftstitel der deutschen Meisterschaft im Enteki, dem japanischen Bogenschießen auf die große Distanz von 60 Metern. Der Wettkampf fand am Wochenende zum zweiten Mal in Bergheim statt – organisiert von Ingrid Haußner, der Abteilungsleiterin Kyudo des Judo Clubs Neuburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen