ERC

vor 16 Min.

ERC-Profi Enrico Henriquez-Morales: Das Warten auf das erste Tor

Ist am Freitag erneut gefordert: Stürmer Enrico Henriquez-Morales gastiert mit dem ERC Ingolstadt bei der Düsseldorfer EG. Am Sonntag empfangen die Panther dann Straubing.

Plus Wegen vieler Ausfälle hat Enrico Henriquez-Morales zuletzt beim ERC Ingolstadt viel Eiszeit erhalten. Wie er seine Entwicklung sieht und was er verbessern will. .

Von benjamin sigmund

Des einen Leid ist des anderen Freud, heißt es im deutschen Sprachgebrauch. Auf den Sport übertragen, können Spieler vom Pech eines Kollegen profitieren. Weil der ERC Ingolstadt zuletzt zahlreiche Ausfälle zu beklagen hatte, rückten junge Akteure in Rollen, die sie zuvor nicht ausfüllen durften.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen