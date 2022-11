1:2 gegen Bietigheim: ERC Ingolstadt verpasst den Sprung an die Spitze

Der ERC Ingolstadt muss sich dem personell arg dezimierten Schlusslicht Bietigheim Steelers mit 1:2 nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Der ERC Ingolstadt hat am Donnerstagabend den Sprung an die Tabellenspitze in der Deutschen Eishockey-Liga. Im Heimspiel gegen das personell arg dezimierte Schlusslicht Bietigheim Steelers mussten sich die Panther am Ende mit 1:2 (1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen geschlagen geben. Den entscheidenden Treffer in der „Zusatzschicht“ erzielte C.J. Stretch im siebten (!) Durchgang, nachdem kein Akteur beider Teams zuvor getroffen hatte. Im letzten Spiel vor der Deutschland-Cup-Pause gastiert der ERCI am Sonntag (19 Uhr) bei den Löwen Frankfurt.

Wer unmittelbar vor Spielbeginn einen Blick auf die Mannschaftsaufstellung der Gäste aus Bietigheim geworfen hatte, dürfte sich durchaus etwas ungläubig die Augen gerieben haben. Inklusive der beiden Torhüter Sami Aittokallio und Leon Doubrawa standen gerade einmal 15 (!) Akteure auf dem Spielberichtsbogen. Dementsprechend konnte Steelers-Headcoach Danny Naud lediglich drei Angriffsreihen sowie vier Verteidiger auf’s Eis schicken. Im Gegensatz dazu herrschten bei den Panthern geradezu „paradiesische Zustände“.

Auch Mat Bodie muss kurzfristig passen

Trotz der Tatsache, dass neben Ben Marshall, Justin Feser und Brian Gibbons kurzfristig auch noch der angeschlagene Mat Bodie passen musste, konnte Ingolstadts Cheftrainer Mark French neben vier Sturmformationen auch auf sechs Verteidiger zurückgreifen – darunter auch Simon Gnyp, der bislang ausschließlich beim DEL2-Kooperationspartner Ravensburg Towerstars zum Einsatz gekommen war und nun gegen Bietigheim sein Saisondebüt für den ERCI feierte.

Wäre Manchester Citys Coach Pep Guardiola am Donnerstagabend hinter der Bande der Panther gestanden – er hätte gleich im ersten Durchgang seine wahre Freude gehabt. Ingolstadt hatte gefühlt 90 Prozent Scheibenbesitz und ließ diese entsprechend in den eigenen Reihen laufen. Einziges Problem: Nachdem die Gäste den gefährlichen Bereich vor dem eigenen Kasten (auch „Slot“ genannt) mit Mann und Maus verteidigten, war es für die Oberbayern nicht einfach, eine Lücke in diesem Bollwerk zu finden. Die besten Gelegenheiten hatten zunächst Tye McGinn (4.) und Mirko Höfflin (7./Pfosten) auf dem Schläger.

Bundestrainer Toni Söderholm auf der Tribüne

Mit dem Gefühl und auch der Gewissheit der Dominanz auf dem Eis schlichen sich beim ERCI mit laufender Spieldauer jedoch auch einige Konzentrations- und Stockfehler ein, die der Tabellenletzte in der 15. Minute sogar beinahe bestraft hätte. Plötzlich durfte Chris Wilkie allein auf Panther-Goalie Michael Garteig zusteuern, konnte diesen allerdings nicht überwinden. Besser machte es zwei Zeigerumdrehungen später dann – unter den Augen von Bundestrainer Toni Söderholm, der für den anstehenden Deutschland-Cup mit Leon Hüttl nur einen Ingolstädter nominierte – die „Youngster-Reihe“ der Hausherren. Nach einem aggressiven Forecheck von Philipp Krauß sowie einem schönen Zuspiel von Louis Brune traf Enrico Henriquez-Morales mit seinem vierten Saisontreffer zur Führung (17.).

Auch im zweiten Durchgang änderte sich am Geschehen auf dem Eis wenig: Bietigheim kämpfte aufopferungsvoll, machte in der eigenen Zone weiterhin die Räume eng und bot dadurch den pausenlos anrennenden Hausherren kaum Platz für richtig gefährliche Abschlüsse. Darüber hinaus hatte die (verständlicherweise) äußerst defensive Spielweise der Steelers zur Folge, dass die French-Truppe überhaupt nicht in ihr ansonsten so gefürchtetes Umschaltspiel kam. Lediglich Wojciech Stachowiak (26.), der vor der Partie zum „Panther des Monats Oktober“ ausgezeichnet wurde, Charles Bertrand (34.) und erneut Enrico Henriquez-Morales (35.) kamen einem weiteren ERCI-Tor wirklich nahe, scheiterten jedoch allesamt am aufmerksamen „Zungenbrecher“ Aittokallio.

Bietigheim gleicht in der 48. Minute aus

Die „kalte Dusche“ aus ERCI-Sicht folgte dann in der 48. Minute: Maury Edwards fälschte einen Schuss von C.J. Stretch unglücklich und unhaltbar für Garteig ab – 1:1! Auch wenn die Panther im Anschluss drückten und drängten – der erlösende Siegtreffer wollte sowohl bis zum Ende der regulären Spielzeit als auch in der fünfminütigen Verlängerung nicht mehr fallen. Somit ging es schließlich zum ersten Mal in dieser Saison für Ingolstadt ins Penaltyschießen – mit ungutem Ausgang. Stretch sicherte den wackeren Bietigheimern den Zusatzpunkt.

ERC Ingolstadt: Garteig – Hüttl, Wagner; Edwards, Jobke; Gnyp, Quaas – Storm, Pietta, McGinn; Brune, Henriquez-Morales, Krauß; Friedrich, Stachowiak, Flaake; Bertrand, Höfflin, Simpson. – Tore: 1:0 Henriquez-Morales (17.), 1:1 Stretch (48.), 1:2 Stretch (PS). – Zuschauer: 2877.