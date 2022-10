1:3 in München: Starker ERC Ingolstadt geht erstmals leer aus

Trotz einer über weite Strecken überzeugenden Vorstellung muss sich der ERC Ingolstadt im oberbayerischen Derby bei RedBull München mit 1:3 geschlagen geben. Lediglich Frederik Storm trifft ins Schwarze.

Am Ende hat es nicht ganz gereicht: Trotz einer über weite Strecken starken Vorstellung musste sich der ERC Ingolstadt am Sonntag in einem packenden und hochklassigen oberbayerischen Derby bei RedBull München mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) geschlagen geben. Für die Panther, die bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) ihre Nachholpartie in Bietigheim bestreiten, war es im fünften Saisonspiel die erste „Nullnummer“. Zuvor hatten sie stets gepunktet.

„Never change a winning team“ – getreu diesem Motto schickte ERCI-Trainer Mark French den gleichen Kader wie zuletzt beim 5:2-Erfolg gegen die Straubing Tigers auf das Eis. Sprich: Sowohl Jerome Flaake als auch Louis Brune saßen als überzählige Akteure auf der Tribüne, während Simon Gnyp seine Krankheit auskurierte.

Frühe Matchstrafe for Colton Jobke

Ihre Kollegen erwischten in der Olympia-Eishalle indes nicht wirklich einen Auftakt nach Maß. Bereits nach 116 Sekunden lag Münchens Julian Lutz mit einer blutenden Nase auf der Spielfläche. Was war passiert? ERCI-Verteidiger Colton Jobke hatte den 18-Jährigen auf Höhe der Mittellinie hart gecheckt. Nach Studium der TV-Bilder entschieden die beiden Unparteiischen auf Matchstrafe gegen Jobke. Dies hatte zur Folge, dass die Gäste fünf Minuten in Unterzahl agieren mussten – was sie indes erstklassig taten! Die „Roten Bullen“ hatten über weite Strecken sichtlich Probleme, überhaupt ins Ingolstädter Verteidigungsdrittel zu kommen. Bezeichnend, dass sich gegen Ende dieser Powerplay-Situation Münchens Freddy Tiffels selbst eine Zwei-Minuten-Strafe einhandelte.

Wie gut das „Penalty Killing“ der Panther in dieser Saison bislang funktioniert, wurde auch im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts deutlich. Mit Charles Bertrand, Tye McGinn und Mat Bodie verabschiedeten sich noch drei weitere ERCI-Akteure auf die Strafbank. Doch statt eines RedBull-Treffers lag in diesen Situationen vielmehr ein Ingolstädter Tor in der Luft. Enrico Henriquez-Morales (12.) und Frederik Storm (14.) konnten jeweils allein auf Nationaltorhüter Mathias Niederberger zulaufen, scheiterten jedoch an diesem. Erst als die Hausherren das Geschehen besser in den Griff bekamen und ordentlich Druck auf den Kasten von Michael Garteig ausübten, gingen sie dann doch in Führung – wenn auch mit etwas Dusel! Ein von Garteig abgewehrten Kastner-Schuss kam über mehrere Ecken zu Patrick Hager, der zum 1:0 traf (17.).

"Monster-Save" von Ingolstadts Torhüter Michael Garteig

Nachdem das Team von Headcoach Don Jackson zunächst durch Justin Schütz, der an einem „Monster-Save“ von Garteig (23.) sowie am Außenpfosten (30.) scheiterte, die ersten dicken Gelegenheiten im zweiten Abschnitt hatte, waren in dieser „Hochgeschwindigkeits-Partie“ plötzlich die Panther dem Ausgleich richtig nahe. Doch weder Justin Feser (31.) noch Wayne Simpson (32.), Ben Marshall (33.) oder Charles Bertrand (34.) brachten die Scheibe am ebenfalls starken Niederberger vorbei. Glück hatte der ERCI allerdings in der 37. Minute, als Tiffels nach einem Scheibenverlust den leeren Ingolstädter Kasten knapp verpasste.

Als dann mit Marshall im Schlussabschnitt erneut ein Panther-Akteur auf der Strafbank saß, nutzte Chris DeSousa ein schönes Zuspiel von Austin Ortega zum 2:0 (47.). Die Entscheidung? Mitnichten! Nachdem Storm in doppelter Überzahl auf 1:2 verkürzt hatte (51.), drängte die French-Truppe vehement auf den Ausgleich. Dieser wollte jedoch trotz bester Möglichkeiten nicht mehr fallen. Stattdessen machte Münchens Verteidiger Daryl Boyle 22 Sekunden vor dem Ende mit seinem erfolgreichen Schuss in verlassene Panther-Kasten den 3:1-Erfolg für die Gastgeber perfekt.

ERC Ingolstadt: Garteig – Wagner, Marshall; Quaas, Edwards; Bodie, Jobke; Hüttl – Friedrich, Feser, Storm; Gibbons, Pietta, Simpson; McGinn, Höfflin, Bertrand; Krauß, Stachowiak, Henriquez-Morales. – Tore: 1:0 Hager (17.), 2:0 DeSousa (47.), 2:1 Storm (51./PP2), 3:1 Boyle (60./EN). – Zuschauer: 4126.