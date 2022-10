1:4 gegen Köln: „Special Teams“ des ERC Ingolstadt als Schwachpunkt

Bei der 1:4-Niederlage am Donnerstag gegen die Kölner Haie agieren die Panther im Powerplay viel zu harmlos. Zudem muss das French-Team in eigener Unterzahl auch noch zwei Gegentreffer hinnehmen.

Die dritte Niederlage hintereinander musste am Donnerstagabend der ERC Ingolstadt hinnehmen. Ohne ihren gesperrten Topscorer Justin Feser (wurde von der Liga nachträglich für drei Partien gesperrt) unterlag die Truppe von Cheftrainer Mark French, die sich vor allem im Powerplay äußerst harmlos präsentierte, vor 2782 Zuschauern in der Saturn-Arena mit 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).

Panther gegen Haie: Aus Sicht der Oberbayern gibt es seit deren DEL-Zugehörigkeit (2002) wohl kaum ein Aufeinandertreffen, das von mehr Emotionen und (unvergesslichen) Erinnerungen geprägt ist. Sage und schreibe 110 (!) Mal waren sich die beiden Kontrahenten vor dem Match am Donnerstagabend bereits gegenüber gestanden. Neben dem „Skandalspiel“ im Jahr 2006, als es bei der 0:10-Pleite des ERCI insgesamt 211 Strafminuten gehagelt hatte, bleibt dem Panther-Anhang freilich vor allem eine Partie im Gedächtnis: Der 2:0-Erfolg am 29. April 2014 in Köln, mit dem die Ingolstädter den sensationellen Gewinn der deutschen Meisterschaft unter Dach und Fach brachten.

Kölns Alexander Oblinger feierte mit dem ERC Ingolstadt die Meisterschaft

Mit dabei in der damaligen „Sensationstruppe“ war auch Angreifer Alexander Oblinger, der nunmehr seit 2018 für die Haie auf Torjagd geht – und dies vor allem im bisherigen Saisonverlauf überaus erfolgreich macht. Mit vier Toren und zwei Assists rangiert der 33-Jährige im teaminternen Ranking der Kölner, die ihren Kader in der Sommerpause ordentlich und teuer aufgerüstet haben (dazu zählt auch Ex-Panther Marc-Louis Aubry, der momentan sogar die KEC-Scorerwertung anführt), auf Rang sechs.

Auf dem Eis der Saturn-Arena hatten die beiden Schukies/Odins gleich alle Hände voll zu tun. Nachdem zunächst ERCI-Angreifer Brian Gibbons, der diesmal gemeinsam mit Frederik Storm und Tye McGinn eine Reihe bildete, bereits nach 24 Sekunden auf die Strafbank musste, folgten nur kurze zeit später die beiden Kölner Brady Austin und Landon Ferraro. Die Konsequenz: Nach Gibbons’ Rückkehr durften die Hausherren knapp eineinhalb Minuten mit zwei Akteuren mehr ran. Doch sie agierten dabei viel zu umständlich, um Mirko Pantkowski in Bedrängnis zu bringen.

Starke Torhüter Michael Garteig und Mirko Pantkowski

Dass der erste Abschnitt torlos endete, daran hatte freilich der Haie-Schlussmann ebenso großen Anteil wie sein Gegenüber Michael Garteig. Während auf Ingolstädter Seite Brian Gibbons (6.), Wojciech Stachowiak (16.) und Mirko Höfflin (18.) die Scheibe nicht im gegnerischen Kasten unterbringen konnten, waren die Chancen der Gäste sogar noch einen Tick hochprozentiger. Doch sowohl der gerade von der Strafbank zurückgekehrte Brady Austin (4.) als auch Andreas Thuresson (17.) und Landon Ferraro (19.) scheiterten am überragenden Garteig.

Der Bann gebrochen war schließlich in der 24. Minute – und das gleich in doppelter Hinsicht! Nach einer schönen Kombination über Emil Quaas und Brian Gibbons sorgte Tye McGinn für die Ingolstädter Führung. Es war zugleich der erste Saisontreffer des kanadischen Neuzugangs. Auch danach hatte das French-Team zunächst etwas mehr vom Spiel, ehe die Rheinländer innerhalb von 45 Sekunden dieses Match plötzlich drehten. Erst beförderte John Matsumoto ein Thuresson-Zuspiel aus der Luft in Baseball-Manier zum Ausgleich in den ERCI-Kasten (31.), ehe ausgerechnet Louis-Marc Aubry in Überzahl (Gibbons hatte eine unnötige Strafzeit kassiert) einem Bailen-Schuss die entscheidende Richtungsänderung gab – 1:2 (32.). Und es hätte aus Panther-Sicht sogar noch schlimmer können. Doch Garteig reagierte bei einem Baptist-Alleingang stark (37.).

Ingolstadts Daniel Pietta trifft nur die Latte

Warum die Panther am Ende mit leeren Händen dastanden, wurde vor allem im Schlussabschnitt deutlich. Während die Hausherren bei drei Überzahl-Situationen bis auf einen Lattentreffer von Daniel Pietta nichts zustande brachten, nutzte Köln gleich sein erstes Powerplay durch Andreas Thuresson zum 1:3 (56.). Der Schwede war es dann auch, der 80 Sekunden vor Schluss mit seinem Schuss ins mittlerweile verwaiste ERCI-Gehäuse den 1:4-Endstand herstellte.

„Es war nicht das erste Mal, dass die Special Teams nicht so funktioniert haben wie gewünscht. In diesem Bereich müssen wir künftig wieder deutlich besser werden“, meinte auch Ingolstadts Angreifer Frederik Storm.

ERC Ingolstadt: Garteig – Edwards, Jobke; Marshall, Bodie; Hüttl, Wagner, Quaas – Storm, Gibbons, McGinn; Simpson, Pietta, Friedrich; Brune, Stachowiak, Henriquez-Morales; Bertrand, Höfflin, Flaake. – Tore: 1:0 McGinn (24.), 1:1 Matsumoto (31.), 1:2 Aubry (32./PP), 1:3, 1:4 Thuresson (56./59. EN). – Zuschauer: 2782.