1:4 in Wolfsburg: Kein Geschenk für Mark French zum Jubiläum

In seinem 100. DEL-Spiel als Cheftrainer des ERC Ingolstadt unterliegt Mark French mit seinem Team bei den Grizzlys Wolfsburg mit 1:4. Dabei erzielen die Hausherren drei Treffer im Schlussabschnitt.

Der ERC Ingolstadt konnte Sonntag seinen Headcoach zu dessen Jubiläum nicht beschenken. Im 100. DEL-Spiel von Mark French mussten sich die Panther bei den Grizzlys Wolfsburg mit 1:4 (0:1, 1:1, 0:3) geschlagen geben, wobei sie im Schlussabschnitt drei Gegentreffer kassierten.

Beide Mannschaften legten vom Eröffnungsbully weg ein hohes Tempo vor und kamen bereits frühzeitig zu ersten Chancen. Während Darren Archibald nach nur 20 Sekunden Ingolstadts Goalie Michael Garteig zum ersten Mal prüfte, musste Grizzlys-Schlussmann Dustin Strahlmeier gleich im direkten Gegenzug bei einem „Drei-gegen-Zwei“-Konter gegen Wojciech Stachowiak klären (1.).

Die Hausherren kamen im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs vor allem dann zu weiteren Möglichkeiten, wenn sie durch ihr frühes und aggressives Forechecking Scheibenverluste bei den Panthern provozierten. Konnte Garteig gegen Matt White noch zweimal retten (2./12.), war er in der 16. Minute chancenlos: Nach einem Fehler von „Vielspieler“ Mat Bodie hinter dem eigenen Kasten ging es plötzlich blitzschnell. Über Darren Archibald und Ryan Buttan landete die Hartgummischeibe bei Chris Wilkie, der zum 1:0 traf. Viel hätte nicht gefehlt und ein weiterer Fauxpas (Leon Hüttl) wäre von Wolfsburgern erneut bestraft geworden. Doch Luis Schinko konnte im letzten Moment noch entscheidend am Abschluss gehindert werden (19.).

Große Chance für Ingolstadts Fabio Wagner in Unterzahl

Und der ERC Ingolstadt? Das French-Team, bei dem er erkrankte Mirko Höfflin fehlte, spielte zwar durchaus ansehnlich mit, hatte aber größtenteils Schwierigkeiten, sich hochkarätige Gelegenheiten zu erspielen. Die beste Chance hatte noch Fabio Wagner auf dem Schläger. Während einer eigenen Unterzahl-Situation tauchte der Panther-Kapitän plötzlich alleine vor Strahlmeier auf, scheiterte jedoch (8.). „“Wolfsburg macht viel Druck und fährt seine Checks zu Ende. Wir müssen schauen, schneller aus der eigenen Zone zu kommen und unsere Fehler abzustellen“, resümierte ERCI-Stürmer Enrico Henriquez in der ersten Pause bei MagentaSport.

Ein Vorhaben, das die Oberbayern nach Wiederbeginn tatsächlich deutlich besser als noch in den ersten 20 Minuten in die Tat umsetzten. Gefährlich vor dem Wolfsburger Gehäuse wurde es speziell dann, wenn sich die Panther mit einem Akteur mehr auf dem Eis probieren durften. Erst scheiterte Daniel Pietta an einem erstklassigen Reflex Strahlmeiers (22.). Dann konnte auch der auffällige Wojciech Stachowiak den deutschen Nationaltorhüter nicht überwinden (26.). Besser machte es dann Andrew Rowe in der 28. Minute: Seinem Schuss gab Grizzlys-Verteidiger Björn Krupp mit dem Schlittschuh noch die entscheidende Richtungsänderung – 1:1!

Panther-Fans übernehmen in der Halle das Kommando

Die rund 80 mitgereisten ERCI-Anhänger übernahmen nun stimmungstechnisch endgültig die Kontrolle in der mit 2632 erneut nur spärlich besetzten Eishalle. Dass bis zur zweiten Drittelsirene keine weiteren Tore mehr fielen, war indes freilich der Verdienst der beiden Goalies Strahlmeier und Garteig, die gleich mehrfach eindrucksvoll unterstrichen, warum sie zweifelsohne zu den Besten ihres Fachs in der DEL zählen.

Im Schlussabschnitt brachte dann eine Strafzeit gegen Marco Friedrich die Gäste auf die Verliererstraße. Bei „Fünf-gegen-Vier“ traf Matt White zum 2:1 (52.). Ingolstadt gab nicht auf, doch ein Puckverlust von Garteig hinter dem eigenen Kasten bestrafte Darren Archibald zunächst mit dem dritten Grizzlys-Treffer (56.), ehe der gleiche Spieler kurz darauf auch noch ins mittlerweile verwaiste ERCI-Tor traf (58.)

ERC Ingolstadt: Garteig – Wagner, Edwards; Bodie, Hüttl; Zitterbart, Jobke; Maginot – Henriquez, Virta, Friedrich; Krauß, Rowe, Kozun; Bertrand, Stachowiak, Simpson; St. Denis, Pietta, Nijenhuis. – Tore: 1:0 Wilkie (16.), 1:1 Rowe (28.), 2:1 White (52./PP), 3:1 Archibald (56.), 4:1 Archibald (58./EN). – Zuschauer: 2632.