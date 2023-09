1:6 in Pardubice: Ein halbes Dutzend Gegentreffer für den ERC Ingolstadt

Nach zuvor drei Siegen in der Champions-Hockey-League kassiert der ERC Ingolstadt mit dem 1:6 bei Dynamo Pardubice seine erste Niederlage.

Seine erste Niederlage in der Champions-Hockey-League musste der ERC Ingolstadt am Samstagnachmittag beim tschechischen Vertreter Dynamo Pardubice hinnehmen. Nach zuvor drei Siegen kassierten die Panther diesmal eine 1:6 (0:4, 0:2, 1:0)-Niederlage. Dennoch ist die Ausgangsposition für das Erreichen des Achtefinals nach wie vor erstklassig.

Die ersten 20 Minuten hätten für den ERCI kaum schlechter laufen können. Während bei den Chancen der Panther durch Wojciech Stachowiak, Daniel Pietta, Colton Jobke und Enrico Henriquez stets die berühmten Zentimeter fehlten oder ein Dynamo-Spieler noch entscheidenden dazwischen kam, nutzte Pardubice seine Möglichkeiten eiskalt aus. Bereits nach zweieinhalb Minuten brachte Daniel Rakos die Hausherren in Führung. Kurz vor Ende eines eigentlich gut verteidigten Powerplays erhöhte David Cienciala auf 2:0 (9.). Mit Ablauf eines weiteren Überzahlspiels traf Robert Ricka per Direktschuss (14.) und Lukas Sedlak stellte per Nachschuss den 4:0-Pausenstand her. Negativer Höhepunkt eines nicklig geführten ersten Drittels war ein Check gegen den Kopf von Mat Bodie, für den Dynamo-Verteidiger Ondrej Vala in der 17. Minute mit einer Spieldauerstrafe vom Eis musste.

Wayne Simpson gelingt der Ingolstädter Ehrentreffer

Im Mittelabschnitt sah es zunächst so aus, als fänden die Blau-Weißen nun besser ins Spiel. Doch bei einem Zwei-auf-Eins-Konter, bei dem Cienciala das Zuspiel glücklich erreichte, erhöhten die Tschechen auf 5:0 (28.). Der ERCI agierte in der Folge zunehmend undisziplinierter und lud die Hausherren unter anderem durch eine Spieldauerstrafe gegen Bodie zu einem weiteren Treffer ein. Diese machten in Person von Tomas Urban das halbe Dutzend voll (33.). Im Schlussabschnitt gelang Wayne Simpson in Überzahl zumindest noch der Ehrentreffer (41.).

„Pardubice ist ein Team mit enorm großer Qualität. Wir wussten, dass wir heute unsere beste Leistung auf das Eis bringen müssen. Alles andere reicht nicht. Wir müssen aus dem heutigen Spiel und den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen. Vor allem die mangelnde Disziplin und die fehlende Spannung in den Detail-Situationen war nicht gut“, meinte Trainer Mark French. (AZ)

ERC Ingolstadt: Williams – Wagner, Zitterbart; Bodie, Hüttl; Maginot, Edwards; Schwaiger, Jobke – St. Denis, Virta, Höfflin; Friedrich, Rowe, Simpson; Krauß, Pietta, Henriquez-Morales; Bailey, Stachowiak, Nijenhuis. – Tore: 1:0 Rakos (3.), 2:0 Cienciala (9./PP), 3:0 Ricka (14.), 4:0 Sedlak (17.), 5:0 Cienciala (8.), 6:0 Urban (13.), 6:1 Simpson (41.). – Zuschauer: 4389.