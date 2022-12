1:9 in Wolfsburg: Der ERC Ingolstadt geht gegen die Grizzlys unter

Trotz der Unterstützung der rund 400 mitgereisten Fans kommt der ERC Ingolstadt am Mittwochabend bei den Grizzlys Wolfsburg mit 1:9 böse unter die Räder.

Auch die lautstarke Unterstützung der rund 400 mitgereisten Anhänger hat dem ERC Ingolstadt nicht geholfen. Nach zuvor drei Siegen hintereinander mussten sich die Oberbayern am Mittwochabend bei den Grizzlys Wolfsburg deutlich mit 1:9 (1:2, 0:3, 0:4) geschlagen geben und kassierten damit ihre bislang höchste Saisonniederlage.

Neben der Tatsache, dass Mark French durch den verletzungsbedingten Ausfall von Stefan Matteau (fehlte ebenso wie die langzeitverletzten Brian Gibbons und Justin Feser sowie der angeschlagene Frederik Storm) zum Umbau seiner Sturmreihen gezwungen war, nahm der Ingolstädter Trainer angesichts des derzeitigen „Spiele-Marathons“ auch eine Veränderung auf der Torhüter-Position vor. Für Michael Garteig durfte Kevin Reich ran, der bei seinem bis dato letzten Auftritt in Bremerhaven (1:4/18. Dezember) bereits nach 20 Minuten seinen Platz schon wieder räumen musste.

Ingolstadts Schlussmann Kevin Reich erwischt einen "Horrorstart"

Und auch diesmal erwischte der Panther-Schlussmann einen echten „Horrorstart“: Eine von der Bande zurückprallende Scheibe nach einem Schuss von Armin Wurm rutschte durch Reichs Torraum und landete bei Spencer Machacek, der unbedrängt ins leere ERCI-Gehäuse traf (3.). Doch damit nicht genug. Auch die zweite „richtige“ Gelegenheit der Grizzlys landete prompt im Ingolstädter Kasten. Diesmal war Reich allerdings chancenlos. Luis Schinko gab einem Zajac-Schuss artistisch die entscheidende Richtungsänderung und erhöhte in der siebten Minute auf 2:0.

Pausenlos angefeuert von ihren zahlreichen Fans schüttelten sich die Panther und schlugen schließlich im Powerplay zu: Wayne Simpson schoss, Daniel Pietta hielt seinen Schläger dazwischen – und schon war der ERCI wieder zurück in diesem Match (12.).

Der ERC Ingolstadt bleibt erneut in den Startlöchern hängen

Aber auch im zweiten Drittel blieb das French-Team in den Startlöchern hängen. Nach zwei unnötigen Scheibenverlusten in der eigenen Zone war es Ex-Panther Laurin Braun, der nach 72 Sekunden den Puck aus kurzer Distanz zum 3:1 in den Winkel hämmerte. Es war der (bittere) Anfang eines Ingolstädter Pleiten, Pech und Pannen-Abschnitts. Zunächst musste Emil Quaas nach einem Einschlag in die Bande in die Kabine (30.). Dann schlug der „Fehlerteufel“ bei Reich erneut zweimal zu. Sowohl bei Machaceks Powerplay-Treffer ins kurze Eck (34.) als auch bei Morleys Schuss, der ihm durch die Schoner trudelte (37.), sah der 27-Jährig nicht wirklich glücklich aus. „Wir verbringen einfach zu wenig Zeit in der offensiven Zone – was vor allem daran liegt, dass wir nicht stark genug in den Zweikämpfen sind“, resümierte ERCI-Stürmer Mirko Höfflin in der zweite Pause am Mikrofon von MagentaSport.

Wolfsburg zeigt sich weiter torhungrig

Im Schlussabschnitt sollte es dann für die Oberbayern sogar noch schlimmer kommen. Erneut Schinko (48.), Morley (52.) sowie Archibald (57./Überzahl) und Wurm (60.) machten das Ingolstädter Debakel dann endgültig perfekt.

ERC Ingolstadt: Reich – Bodie, Hüttl; Jobke, Edwards; Wagner, Quaas; Marshall – McGinn, Pietta, Krauß; Flaake, Stachowiak, Friedrich; Simpson, Höfflin, Bertrand; Henriquez-Morales, Brune. – Tore: 1:0 Machacek (3.), 2:0 Schinko (7.), 2:1 Pietta (12./PP), 3:1 Braun (22.), 4:1 Machacek (33./PP), 5:1 Morley (37.), 6:1 Schinko (48.), 7:1 Morley (52.), 8:1 Archibald (57./PP), 9:1 Wurm (60.). – Zuschauer: 3712.