2:3 gegen Frankfurt: Der ERC Ingolstadt fährt weiter Achterbahn

Zwei Tage nach dem 4:1-Erfolg im Derby in Augsburg muss sich der ERC Ingolstadt im Heimspiel den Löwen Frankfurt mit 2:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Travis St. Denis nachträglich gesperrt.

Die sportliche Achterbahnfahrt des ERC Ingolstadt in der DEL-Saison 2023-24 geht weiter. Zwei Tage nach dem 4:1-Erfolg im Derby in Augsburg musste sich das Team von Headcoach Mark French den Löwen Frankfurt mit 2:3 (0:0, 1:0, 1:2) nach Penaltyschießen geschlagen geben und rangiert damit im Klassement nur auf dem elften Rang.

Eine (weitere) Hiobsbotschaft in Sachen Spielersperre bekamen die Panther bereits am Samstag. Nach seiner Spieldauer-Disziplinarstrafe tags zuvor in Augsburg wurde Travis St. Denis von der Liga nachträglich für vier Partien gesperrt. Der Ingolstädter Neuzugang hatte den ehemaligen ERCI-Verteidiger David Warsofsky mit einem Check gegen den Kopf außer Gefecht gesetzt. Nach Colton Jobke, der nach seiner Hinausstellung gegen Mannheim für drei Partien aus dem Verkehr gezogen wurde, ist St. Denis somit bereits der zweite Akteur der French-Truppe, den dieses „Schicksal“ ereilte.

Stürmer Noah Dunham rückt in den Kader

Um vier Angriffsreihen zusammenzubekommen, wurde Noah Dunham vom Kooperationspartner Ravensburg zurückbeordert. Der Youngster kam allerdings nur sporadisch zum Einsatz. Obwohl im ersten Abschnitt noch keine Treffer fielen, sahen die 3616 Zuschauer in der Saturn-Arena durchaus eine kurzweilige Partie, in der die Hausherren insgesamt die besseren Möglichkeiten hatten. Als Pechvogel erwies sich dabei Nationalverteidiger Leon Hüttl, dessen Schuss an den Pfosten ging (4.). Löwen lauerten ihrerseits auf schnelle Tempogegenstöße, die der ERCI jedoch meistens zu verhindern wusste. So richtig gefährlich wurde es eigentlich nur in der neunten Minute, als Yannick Wenzel nach einer unübersichtlichen Situation die Scheibe am Kasten von Ingolstadts Goalie Michael Garteig vorbeischob (9.).

Kurios wurde es dann in der 28. Minute: Nachdem kurz zuvor noch Jan Nijenhuis einen Zwei-gegen-Eins-Konter ungenutzt verstreichen ließ, lag der Puck endlich im Frankfurter Kasten. Was war passiert? Bei einem Rettungsversuch ließ Löwen-Schlussmann Joe Cannata das Spielgerät durch seine Schoner rutschen, sodass es völlig frei vor der Torlinie lag. Wojciech Stachowiak erkannte die Situation und schon die Scheibe ins gegnerische Gehäuse. Dumm nur, dass die Unparteiischen kurz zuvor fälschlicherweise abgepfiffen hatten, da sie der Meinung waren, dass Cannata den Puck bereits kontrollieren würde (28.).

Was für ein Pech für die Panther, die dann aber in der 35. Minute doch noch zuschlugen: Mit einem Akteur mehr auf dem Eis erzielten sie die mittlerweile hochverdiente Führung! Einem Schuss von Wayne Simpson gab Mirko Höfflin noch eine kleine, aber entscheidende Richtungsänderung – 1:0! Für den Stürmer war es zugleich der ersehnte erste Saisontreffer. Dass er und sein Team mit dem knappen Vorsprung in die zweite Pause gingen, hatten sie schließlich ihrem Torhüter zu verdanken. Gegen Joe Cramarossa und Carter Rowney (jeweils 38.) reagierte Garteig überragend.

Ab dem Schlussabschnitt wird es packend

So richtig packend wurde es dann ab dem Schlussdrittel. Nachdem Cameron Brace (46./PP) und Nathan Burns (52.) das Match kurzzeitig zugunsten der Gäste gedreht hatten, sorgte Patrick Virta wieder für den Ausgleich (57.) – Verlängerung! Da in der Zusatzschicht kein weiterer Treffer fiel, ging es ins Penaltyschießen. Und dort verwandelte lediglich Joe Cramarossa unter insgesamt zehn Schützen seinen Versuch, was den Frankfurter letztlich den Zusatzpunkt in dieser Begegnung bescherte.

ERC Ingolstadt: Garteig – Hüttl, Bodie; Edwards, Maginot; Zitterbart, Wagner; Schwaiger –Virta, Pietta, Henriquez; Nijenhuis, Höfflin, Krauß; Simpson, Stachowiak, Dunham; Bertrand, Bailey, Rowe. – Tore: 1:0 Höfflin (35./PP), 1:1 Brace (46./PP), 1:2 Burns (52.), 2:2 Virta (57.), 2:3 Cramarossa (PS). – Zuschauer: 3616.