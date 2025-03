2:3 in Frankfurt: ERC Ingolstadt verliert letztes Hauptrunden-Auswärtsspiel

Der ERC Ingolstadt hat sein letztes Auswärtsspiel der DEL-Hauptrunde 2024/25 verloren. Nach zuletzt sechs Erfolgen hintereinander mussten sich die bereits als Punktrunden-Sieger feststehenden Panther am Sonntagnachmittag bei den Frankfurt Lions mit 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) geschlagen geben. Am Dienstag (19.30 Uhr) bestreiten die Oberbayern dann ihre vorletzte Heimpartie gegen Red Bull München.

Im Vergleich zum 3:2-Derbysieg am Freitag gegen die Straubing Tigers hatte Panther-Cheftrainer Mark French seine Aufstellung gehörig durcheinander gewirbelt. Neben Philipp Krauß fehlten diesmal die pausierenden Daniel Pietta und Mat Bodie sowie der angeschlagene Daniel Schmölz, der im Duell mit den Tigers bereits im ersten Drittel verletzungsbedingt vom Eis musste. Um dennoch vier komplette Sturmreihen auf das Eis zu schicken, wurde Youngster Luca Hauf vom DEL2-Kooperationspartner Ravensburg zurückbeordert. Der 21-Jährige war zuletzt am 24. Oktober gegen die Eisbären Berlin zum Einsatz gekommen. Zudem stand Christian Heljanko wieder zwischen den Pfosten.

ERC Ingolstadt dominiert die Anfangsphase

Im Duell mit den Hessen, die nach wie vor verbissen um die Pre-Play-off-Teilnahme kämpfen, erwischten die Panther den deutlich besseren Start. Während Heljanko zunächst festzufrieren drohte, hatte sein Gegenüber Cody Brenner von Beginn an alle Hände voll zu tun. So war es letztlich auch kein Wunder, dass die Oberbayern in der fünften Minute in Führung gingen. Ein Schuss von Philipp Preto landete zuerst am Schlittschuh von Lions-Verteidiger Lua Niehus und dann bei Austen Keating. Der ERCI-Toptorjäger verzögerte kurz und versenkte dann die Scheibe zum 0:1. Es war bereits sein 23. Saisontor. Auch ein Blick auf die Schussbilanz in den ersten zehn Minuten unterstrich die Dominanz der Gäste (7:1).

Erst als sich Sam Ruopp in der eigenen Hälfte einen fatalen Scheibenverlust erlaubte und Julian Napravnik frei vor Heljanko auftauchte (10.), meldete sich Frankfurt erstmals offensiv in dieser Partie an. Für die Hausherren war dies ganz offensichtlich auch ein Weckruf, denn plötzlich konnten sich das Geschehen auf dem Eis ausgeglichen gestalten und sich durchaus auch gute Möglichkeiten erspielen. Als Ingolstadts Abbott Girduckis auf der Strafbank saß, strich ein Schuss von Maksim Matushkin nur knapp am Kreuzeck vorbei (13.). Was ansonsten auf den Kasten der Panther kam, wurde zur sicheren Beute von Heljanko. „Wir sind sehr gut in dieses Spiel gekommen und dann auch in Führung gegangen. Jetzt gilt es, die Kleinigkeiten weiter richtigzumachen“, meinte Ingolstadts Torschütze Austen Keating in der ersten Pause am Mikrofon bei MagentaSport.

Ingolstadts Verteidiger Leon Hüttl trifft per Rückhand

Und genau Letzteres taten die Panther auch im zweiten Durchgang. Analog zum ersten Drittel war Ingolstadt das klar bessere und überlegene Team. Einziges Manko: Aus einer Vielzahl an erstklassigen Chancen sprang unter dem Strich nur ein Treffer heraus. Nachdem Noah Dunham eine tolle Kombination mit Philipp Preto und Abbott Girduckis nicht veredeln konnte (24.), war es schließlich Verteidiger Leon Hüttl, der mit der Rückhand auf 0:2 stellte (29.). Direkt im Anschluss waren die Hausherren zumindest kurzzeitig völlig von der Rolle und hatten Riesendusel, dass Girduckis (31.), Simpson (31./32.) und Breton (32.) nicht schon für die Vorentscheidung sorgten. Eine kurze Unachtsamkeit vor dem eigenen Gehäuse brachte die Lions dann zurück in dieses Match: Napravnik stand völlig frei im Slot und traf zum 1:2 (35.).

Im Schlussabschnitt kämpfe Frankfurt dann verbissen und den dringend benötigen „Dreier“ - und holte sich diesen letztlich auch! Zunächst schloss Cameron Brace einen Konter zum 2:2 ab (46.), ehe Linus Fröberg in Überzahl der 3:2-Siegtreffer gelang (52.). Elf Sekunden vor Schluss bot sich Kenny Agostino dann zwar nochmals die Riesenchance zum Ausgleich. Doch sein Abschluss geriet zu direkt auf Brenner.

ERC Ingolstadt: Heljanko - Ruopp, Hüttl; Preto, Wagner; Breton, Ellis - Dunham, Keating, Girduckis; J. Krauß, Henriquez, Hauf; Sheen, Stachowiak, Bertrand; Agostino, Powell, Simpson. - Tore: 0:1 Keating (5.), 0:2 Hüttl (29.), 1:2 Napravnik (35.), 2:2 Brace (46.), 3:2 Fröberg (52./PP). - Zuschauer: 6990 (ausverkauft).