3:1 in Ravensburg: ERC Ingolstadt müht sich zum Sieg

Der ERC Ingolstadt gewinnt sein vorletztes Testspiel beim DEL2-Kooperationspartner Ravensburg Towerstars mit 3:1.

Der ERC Ingolstadt ist zwei Wochen vor dem Auftakt in die DEL-Saison 2022/2023 noch ein gutes Stück von seiner Bestform entfernt. Im vorletzten Testspiel kam das Team von Cheftrainer Mark French bei seinem DEL2-Kooperationspartner Ravensburg Towerstars zu einem hart erkämpften 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)-Erfolg, der erst in den Schlussminuten unter Dach und Fach gebracht werden konnte. Sein abschließendes Vorbereitungsmatch absolviert der ERCI am Sonntag (14 Uhr) in der heimischen Saturn-Arena gegen die Augsburger Panther.

Gleich fünf Akteure aus dem aktuellen Ingolstädter Kader feierten in Ravensburg ein besonderes Wiedersehen: Simon Gnyp, Leon Hüttl, Louis Brune, Wojciech Stachowiak und Enrico Henriquez-Morales liefen in der vergangenen Saison für die Towerstars auf – und das auch noch überaus erfolgreich. „Gerade für meine persönliche Entwicklung möchte ich diese Zeit und Erfahrung niemals missen, da sie ungemein wertvoll waren“, sagte Gnyp bereits im Vorfeld dieser Partie.

Mat Bodie und Philipp Krauß nicht mit dabei

Auch wenn die Gäste, bei denen die angeschlagenen Mat Bodie und Philipp Krauß zum Zuschauen verurteilt waren, von Beginn an die Kontrolle auf dem Eis übernahmen und sich einige gute Möglichkeiten erarbeiteten, blieb es bis zur ersten Pause bei der „Nullnummer“ – zumal Auch ERCI-Goalie Michael Garteig seinen Kasten sauber hielt.

Der Bann gebrochen war dann in der 25. Minute: Bei einer bereits angezeigten Strafe gegen die Towerstars und somit mit einem Akteur mehr auf dem Eis traf Tye McGinn zur Führung. Lange darüber freuen konnten sich die Panther allerdings nicht. Obwohl sie erneut in Überzahl ran durften, traf Ravensburg nur zwei Zeigerumdrehungen später durch Maximilian Hadraschek zum 1:1-Ausgleich (27.).

Simpson und Storm treffen in der Schlussphase

ERCI-Headcoach Mark French schien in der zweiten Pause die richtigen Worte gefunden zu haben. Ingolstadts agierte wieder dominanter, musste jedoch bis in die Schlussphase warten, ehe Wayne Simpson (56./Powerplay) und Frederik Storm (60./ins leere Tor) zum 3:1 trafen. (AZ)

ERC Ingolstadt: Garteig – Edwards, Marshall; Gnyp, Jobke; Wagner, Quaas; Hüttl – Höfflin, Simpson, McGinn; Bertrand, Gibbons, Flaake; Friedrich, Feser, Storm; Stachowiak, Brune, Henriquez-Morales. – Tore: 0:1 McGinn (25.), 1:1 Hadraschek (27./SH), 1:2 Simpson (56./PP), 1:3 Storm (60./EN).