ERC Ingolstadt 3:1 in Straubing: ERC Ingolstadt zieht ins Finale gegen Nürnberg ein

Der ERC Ingolstadt gewinnt am Donnerstagabend beim Gäuboden-Cup in Straubing gegen die Gastgeber mit 3:1 und bleibt damit in der Vorbereitung ungeschlagen. Im Finale am Samstag warten nun die Nürnberg Ice Tigers.