3:2 in Iserlohn: Simpson sichert dem ERC Ingolstadt den Zusatzpunkt

Der ERC Ingolstadt gewinnt bei den Iserlohn Roosters mit 3:2 nach Penaltyschießen und feiert den ersten Auswärtssieg der Saison.

Der ERC Ingolstadt hat im dritten Anlauf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Bei den Iserlohn Roosters gewannen die Panther mit 3:2 (1:1; 0:0; 1:1, 1:0) nach Penaltyschießen und holten zwei Punkte.

Die Ingolstädter erwischten einen perfekten Start und gingen mit ihrem ersten Angriff in Führung. Nach einem Konter traf Travis St. Denis über die Schulter von Andreas Jenike zum 0:1 (2.). Iserlohns Goalie verhinderte einen weiteren Treffer, als er einen Schlagschuss von Maury Edwards parierte (4.). Doch der ERC kassierte im Anschluss einmal mehr Strafen. Philipp Krauß wurde nach einem Bandencheck gegen Cedric Schiemenz sogar für fünf Minuten in die Kühlbox geschickt (9.). Iserlohn nutzte die Überzahl und glich durch Drew LeBlanc aus (12.).

Der Mittelabschnitt in einem zerfahrenen Spiel gehörte optisch den Panthern, vor dem Tor ließen sie allerdings die nötige Effizienz vermissen. Enrico Henriquez (23.), Kevin Maginot (25.), Caisey Bailey (29.) und Andrew Rowe (35.) fanden in Jenike ihren Meister, auf der Gegenseite war Michael Garteig zur Stelle, als Mitch Eliot zum Abschluss kam (30.).

ERC Ingolstadt findet schnelle Antwort

Im Schlussabschnitt mussten die Panther nach einer Strafe gegen Wojciech Stachowiak erneut in Unterzahl spielen und gerieten in Rückstand. Nachdem sie selbst eine aussichtsreiche Kontersituation nicht nutzten, überwand Colin Ugbekile Garteig zum 2:1 (44.). Die Gäste fanden eine schnelle Antwort und glichen wenig später aus, als Edwards mit einem Schlagschuss erfolgreich war (47.). Klare Möglichkeiten, die Partie in 60 Minuten für sich zu entscheiden, hatte bis zur Schlussphase keine der beiden Mannschaften. Bis die Panther drei Minuten vor dem Ende ein Powerplay absolvieren durften. Patrik Virta bot sich dort die beste Möglichkeit, doch der Finne verzog aus der Drehung (58.). Auch Mirko Höfflin verfehlte knapp (59.).

Auch in der Verlängerung durften die Panther zwei Minuten mit einem Mann mehr auf dem Eis agieren. Doch auch bei vier gegen drei sprang kein Treffer heraus. Jenike war zunächst gegen seinen ehemaligen Teamkollegen Casey Bailey zur Stelle (63.) und zeigte einen starken Save mit der Fanghand, nachdem Leon Hüttl abgezogen hatte (63.).

Rowe und Simpson verwandeln

Somit musste das Penaltyschießen über den Zusatzpunkt entscheiden. Dort traf als erstes Andrew Rowe, der erneut seine Stärke in dieser Disziplin bewies und zum dritten Mal in der noch jungen Spielzeit erfolgreich war. Tyler Boland glich für die Roosters aus, ehe Wayne Simpson mit der Rückhand verwandelte und seiner Mannschaft den 3:2-Sieg sicherte.

Damit haben die Panther das Wochenende nach dem 7:2 gegen Schwenningen am Freitag mit fünf Punkten beendet. Nun stehen für den ERC zwei Heimspiele an. Am Freitag (19.30 Uhr) sind die Grizzlys Wolfsburg zu Gast, am Sonntag (16.30 Uhr) die Düsseldorfer EG:

ERC Ingolstadt Garteig – Wagner, Zitterbart; Jobke, Edwards; Bodie, Maginot; Hüttl – Krauß, Pietta, Bailey; Simpson, Henriquez, Nijenhuis; Stachowiak, Rowe Höfflin –Zuschauer 3203 – Tore 0:1 St. Denis (2.), 1:1 LeBlanc (12./PP1), 2:1 Ugbekile (PP1), 2:2 Edwards (47.), 2:3 Simpson (Penalty)