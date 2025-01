4:0 gegen Nürnberg: Panther triumphieren im Derby gegen Nürnberg

Der ERC Ingolstadt hat seine Spitzenposition in der Deutschen Eishockey-Liga ausgebaut. Nachdem der Tabellenzweite Eisbären Berlin am Sonntagnachmittag den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 3:4 unterlag, kamen die Schützlinge von Headcoach Mark French am Abend im Derby gegen die Nürnberg Ice Tigers zu einem 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)-Erfolg und bleiben damit das Maß der Dinge in der höchsten Spielklasse.

Während die Franken am Freitag einen 4:0-Erfolg gegen die Grizzlys Wolfsburg einfahren konnten, war das Auswärtsmatch der Panther in Bremerhaven bereits nach 20 Minuten beendet. In der ersten Pause hatte ein Mitarbeiter eine Ammoniak-Leitung bei einem der beiden Tore angebohrt, wodurch die giftige und gefährliche Flüssigkeit auf das Eis lief. Den Unparteiischen blieb keine andere Wahl, als das Match vorzeitig zu beenden. Bis Sonntagabend war seitens der DEL noch keine Entscheidung gefallen, ob die Partie nun zugunsten des ERC Ingolstadt mit 5:0 gewertet (was die logische Konsequenz wäre, da ansonsten in der Zukunft Vereine durchaus auf die Idee kommen könnten, bei etwaigen Rückständen ähnliche Aktionen durchzuführen) oder wiederholt wird. Ein Urteil der Liga wird für Montag erwartet.

Ingolstadts Enrico Henriquez feiert sein Comeback

Im bayerischen Duell mit den Ice Tigers gab ein Panther-Akteur sein Comeback, der zuletzt am 22. November beim 5:2-Erfolg in Köln zum Einsatz gekommen und danach zwei lange Monate aufgrund einer Unterkörper-Verletzung zum Zuschauen verurteilt war: Enrico Henriquez. Der 23-Jährige übernahm die Center-Position in der vierten Reihe zwischen Noah Dunham und Johannes Krauß. Dafür rotierten Abbott Girduckis und Charles Bertrand als überzählige Akteure auf die Tribüne. Ebenfalls nicht dabei waren erneut der weiterhin angeschlagene Michael Garteig sowie Verteidiger Morgan Ellis, der sich kurzfristig krankmeldete. Für den Kanadier rückte wiederum Sam Ruopp ins Line-up - was sich im Nachinein als Glücksfall erweisen sollte.

Verteidiger Sam Ruopp bringt den ERC Ingolstadt in Führung

Nachdem die Oberbayern von Beginn an das Kommando übernahmen, sich jedoch zunächst im Erarbeiten von Chancen schwertaten, lag die Scheibe in der siebten Minute plötzlich doch im Kasten von Leon Hungerecker. Ein erstklassiges Zuspiel von Riley Sheen schob der aufgerückte und frei stehende Ruopp aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie. Ein Treffer, der den Panthern zusätzlich Aufwind gab. Auch wenn im direkten Gegenzug Jeremy McKenna beinahe der Ausgleich geglückt wäre (8.), drückten die Einheimischen nun auf ein zweites oder sogar dritte Tor. Doch weder Daniel Schmölz (12.) noch Kenny Agostino (12.), Austen Keating (13.) oder Myles Powell (17.) konnten Nürnbergs Besten in dieser Phase, Leon Hungerecker, überwinden. Dies hätte sich unmittelbar vor der ersten Pause fast gerächt: Will Graber scheiterte jedoch im letzten Moment am aufmerksamen ERCI-Goalie Devin Williams.

Das zunächst Versäumte holte der ERC Ingolstadt dann im zweiten Abschnitt nach. Erst schloss Wayne Simpson eine tolle Kombination mit Kenny Agostino und Myles Powell spektakulär zum 2:0 ab (25.), ehe schließlich Riley Sheen exakt 51 Sekunden vor der zweiten Drittelsirene eindrucksvoll unterstrich, warum er zweifelsohne über einen der besten Handgelenkschüsse in der DEL verfügt. Bei einem schnellen Gegenangriff drosch der kanadische Angreifer die kleine Hartgummischeibe genau ins Kreuzeck (40.). Zwischendurch hatte Wojciech Stachowiak noch einen weiteren ERCI-Treffer auf dem Schläger. Bei seinem Torabschluss wurde der Nationalstürmer von Nürnbergs Marcus Weber regelwidrig am Abschluss gehindert - Penalty! Doch „WoJo“ scheiterte am glänzend reagierenden Hungerecker (31.).

Panther-Goalie Devin Williams reagiert mehrmals stark

So deutlich sich das „nackte“ Ergebnis von 3:0 nach 40 Minuten liest - die Gäste schnupperten gleich mehrfach an einem Erfolgserlebnis. Immer dann, wenn die Panther etwas zu passiv agierten, wurde Nürnberg überaus gefährlich. Doch Williams ließ sich weder von Marcus Weber (22.) noch von Will Graber (26.) oder Owen Headrick (33.), die allesamt frei zum Abschluss kamen, überwinden. Da der Deutsch-Amerikaner auch im Schlussdrittel seinen Kasten sauber hielt, stand unter dem Strich der wohlverdiente dritte Shutout in dieser Saison. Auf der Gegenseite sorgte schließlich Kenny Agostino mit seinem Powerplay-Treffer für den 4:0-Endstand (57.).

„Devin hat auch heute seine Sache ausgezeichnet gemacht. Gerade im zweiten Durchgang, als wir zwischendurch etwas Probleme mit dem Gegner hatten, war er zur Stelle und hat uns vor einem Gegentor bewahrt“, resümierte Panther-Headcoach Mark French, der auch ansonsten lobende Worte für Williams parat hatte: „Wir haben uns vor der Saison das Ziel gesetzt, dass wir beiden Torhütern ihre Einsatzzeiten zu geben, um somit für Selbstvertrauen bei ihnen zu sorgen. Nach der Verletzung von Michael Garteig hat sich die Situation natürlich etwas verändert. Nichtsdestotrotz sind wir mit ‚Willy‘ sehr zufrieden.“

ERC Ingolstadt: Williams - Ph. Krauß, Pietta, Keating; Dunham, Henriquez, J. Krauß; Schmölz, Stachowiak, Sheen; Simpson, Powell, Agostino. - Tore: 1:0 Ruopp (7.), 2:0 Simpson (25.), 3:0 Sheen (40.), 4:0 Agostino (57./PP). - Zuschauer: 4383.