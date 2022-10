4:0 in Schwenningen: Ingolstadts Goalie Michael Garteig hält den Kasten sauber

Torhüter Michael Garteig bleibt beim 4:0-Sieg in Schwenningen erstmals in dieser Saison ohne Gegentreffer. Am Sonntag kommt Augsburg zum Derby.

Der ERC Ingolstadt kann Spiele auch dann gewinnen, wenn die Siegtreffer nicht erst Sekunden vor Ende fallen. Das hat das Team von Coach Mark French am Freitagabend beim 4:0-Auswärtssieg (0:0, 2:0, 2:0) in Schwenninger Wild Wings unter Beweis gestellt.

Sieben Partien in Folge hatten die Wild Wings zuletzt nicht gewinnen können und wollten am Freitag ihrer Misere eigentlich ein Ende setzen. Der ERCI musste zunächst nicht nur mit der kleineren Eisfläche in der Helios Arena, sondern auch mit personellen Veränderungen zurechtkommen. Für den langzeitverletzten Brian Gibbons (siehe eigene Meldung) rückte Center Daniel Pietta zwischen Wayne Simpson und Tye McGinn. Zudem war Mirko Höfflin nach einer Krankheit noch nicht wieder einsatzbereit. Der zuletzt gesperrte Justin Feser kehrte hingegen wieder zurück ins Aufgebot.

Munteres Hin und Her zu Beginn

Anfangs sah es weniger danach aus, dass gerade der Tabellenfünfte (Ingolstadt) beim 13. antrat. Es war ein munteres Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten. Wenn es dann doch einmal gefährlicher wurde, dann waren die beiden Schlussmänner Michael Garteig und Joacim Eriksson zur Stelle. Ein Schussübergewicht bestand auf der Seite des ERCI, das auch zu Beginn des Mittelabschnitts größer wurde. Als Schwenningen kurz mit sechs Feldspielern auf dem Eis agierte, erhielten die Gäste ihr erstes Powerplay.

Trotz der Tatsache, dass das Überzahlspiel bislang nicht zu den Ingolstädter „Lieblingsdisziplinen“ zählt (Erfolgsquote knapp elf Prozent), fand das French-Team schnell in der Formation gegen die passiv agierende Box der Hausherren. Daniel Pietta konnte einen Rebound quer auf Charles Bertrand spielen, der schier mühelos zur Führung traf (22.). „Es war ein großartiger Pass. Ich musste nicht viel tun. Es fühlt sich definitiv gut an, dass auch unser Powerplay funktioniert“, sagte Bertrand am Mikrofon von Magentasport.

Ingolstadts Daniel Pietta gelingt sein 700. Punkt in der DEL

Dementsprechend nahmen auch die guten Chancen aufseiten der Panther zu. Später verpasste Philipp Krauß knapp, nur um es wenig später Pietta gleichzutun. Vor Eriksson stehend legte er quer, wo diesmal Pietta der jubelnde Torschütze war (39.). Krauß soll sich dabei auf dem Schwenninger Goalie aufgestützt haben, der dies mit wilden Schubsern quittierte. Dem Videobeweis hielt der Treffer aber Stand. Pietta hatte damit zugleich seinen 700. Punkt in der DEL erzielt, was vor ihm nur drei Akteuren gelungen war. „Das ist eine schöne Marke“, meinte Pietta und ergänzte: „Aber wichtiger ist, dass wir heute gewonnen haben.“

Den Sieg sicherte sich der ERC Ingolstadt auch, da im letzten Abschnitt mit den Toren weiterging. Erst war es Rückkehrer Feser, der alleine durch war und Eriksson über die Stockhand zum 3:0 überwand (43.). Danach waren es Wojciech Stachowiak und Jerome Flaake, die hinter dem Schwenninger Gehäuse spielten und Eriksson für einen Moment lang verwirren. Flaake nutzte diese Gelegenheit, fand die Lücke zwischen Erikssons Schlittschuh und dem Pfosten und erhöhte auf 4:0 (46.). Auch in Unterzahl ließ der ERCI in der Folge nichts mehr anbrennen. Nicht zuletzt, weil Michael Garteig erneut eine starke Leistung zeigte. Am Ende stand der dritte Erfolg hintereinander für die Oberbayern zu Buche

Diesen positiven Trend wollen die Panther am Sonntag daheim im Derby gegen Augsburg (19 Uhr) fortsetzten.

ERC Ingolstadt: Garteig – Wagner, Marshall, Quaas, Edwards; Bodie Hüttl, Jobke – Feser, Friedrich, Storm; Stachowiak, Flaake, Bertrand; Henriquez-Morales, Krauß, Brune; Pietta, McGinn, Simpson. – Tore: 0:1 Bertrand (24./PP), 0:2 Pietta (39.), 0:3 Feser (43.), 0:4 Flaake (46.). – Zuschauer: 3012.

Gibbons fällt lange aus: Jetzt ist es bittere Gewissheit: Angreifer Brian Gibbons, der sich am Dienstag im Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt (3:2) am Knie verletzt hatte, wird dem ERC Ingolstadt bis mindestens zum Ende der Hauptrunde fehlen. Dies gaben die Oberbayern am Freitagnachmittag offiziell bekannt. Wie bereits berichtet, wird Sportdirektor Tim Regan nun die Suche nach einem Ersatz für den US-Amerikaner deutlich intensivieren.