4:1 in Iserlohn: Der ERC Ingolstadt im Stile einer Spitzenmannschaft

Der ERC Ingolstadt präsentiert sich beim 4:1-Erfolg in Iserlohn vor allem in der Defensive bärenstark. Louis Brune und Jerome Flaake machen im Schlussdrittel alles klar.

Ganz im Stile einer echten Spitzenmannschaft präsentierte sich der ERC Ingolstadt am Dienstagabend beim Auswärtsmatch gegen die Iserlohn Roosters. Nach einer starken Vorstellung gewannen die Panther hochverdient mit 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) und feierten damit den siebten Sieg in den vergangenen acht Partien.

Mit sichtlich viel Selbstvertrauen nach dem dem zurückliegenden deutlichen Erfolg gegen den Spitzenreiter aus Bremerhaven (6:2) traten die Schützlinge von Headcoach Mark French von Beginn am im Eisstadion am Seilersee auf. Auch ohne die verletzten Ben Marshall, Brian Gibbons und Justin Feser waren die Panther von Beginn an das bessere und dominantere Team. Gerade mit dem schnellen Umschaltspiel des ERCI hatten die Sauerländer immer wieder gehörige Probleme. Blieben trotz eines fast schon erdrückenden Schussverhältnisses von 10:1 zugunsten der Gäste in den ersten acht Minuten hochkarätige Chancen noch aus, überschlugen sich zum Ende des ersten Durchgangs nahezu die Ereignisse.

Ingolstadt geht per Doppelschlag mit 2:0 in Führung

Exakt in jener Phase, als die Truppe von Neu-Trainer beziehungsweise „Rückkehrer“ Greg Poss langsam aber sicher mehr Zugriff auf diese Partie bekam und durch Sena Acolatse sogar einen Lattentreffer (15.) sowie Lean Bergmann zwei gute Abschlüsse (17./einmal reagierte Ingolstadts Schlussmann Kevin Reich stark) zu verzeichnen hatte, schlugen die Panther zu – und das gleich doppelt! Erst profitierte Charles Bertrand bei einem mustergültigen Konter von einem herausragenden Zuspiel Wayne Simpsons (17.). Dann zielte Frederik Storm nur 69 Sekunden später im Powerplay durch die „Hosenträger“ von IEC-Goalie Andreas Jenike – 0:2 (18.).

Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken zeigten die Ingolstädter dann im Mittelabschnitt – gerade im defensiven Bereich – ein nahezu perfektes Auswärtsspiel. Die Roosters liefen zwar immer wieder an, konnten sich jedoch vor allem im „gefährlichen Bereich“ vor dem Panther-Kasten, dem sogenannten Slot, kaum einmal entscheidend in Szene setzen. Dementsprechend waren auch die meisten Schüsse der Einheimischen leichte Beute für Reich. Die deutlich gefährlicheren Aktionen spielten sich hingegen auf der anderen Seite ab. Zuerst scheiterte Tye McGinn freistehend an Jenike (32.). Dann konnte auch Frederik Storm seine Dreifach-Chance (39.) nicht nutzen, sodass es weiterhin „nur“ 2:0 für den ERC Ingolstadt hieß.

Chancenverwertung als einziger Kritikpunkt

„Unsere Führung geht absolut in Ordnung. Wir spielen unser Spiel der letzten Wochen, sind diszipliniert und stehen defensiv gut“, resümierte Panther-Angreifer Marco Friedrich, der am Mikrofon von MagentaSport letztlich nur einen Kritikpunkt sah: „Wir lassen zu viele Chancen liegen. Da müssen wir uns noch verbessern.“

Und genau das taten die Oberbayern im Schlussabschnitt. Nach den Toren von Louis Brune (43.) und Jerome Flaake (54.) war diese Begegnung endgültig entschieden. Daran änderte auch Iserlohns 1:4-Anschlusstreffer durch Tim Bender nichts mehr (58.). Zu diesem Zeitpunkt hatte Poss seinen Torhüter bereits zugunsten eines sechsten Feldspielers geopfert.

ERC Ingolstadt: Reich – Bodie, Hüttl; Quaas, Jobke; Edwards, Wagnern – Flaake, Stachowiak, Friedrich; Krauß, Henriquez-Morales, Brune; McGinn, Höfflin, Storm; Storm, Pietta, Bertrand. – Tore: 0:1 Bertrand (17.), 0:2 Storm (18./PP), 0:3 Brune (43.), 0:4 Flaake (54.), 1:4 Bender (58./6-5). – Zuschauer: 4084.