4:1 in Nürnberg: Die Siegesserie des ERC Ingolstadt geht weiter

Der ERC Ingolstadt gewinnt in Nürnberg mit 4:1 und feiert den fünften Erfolg hintereinander. Mirko Höfflin gelingen zwei Tore in Überzahl, Michael Garteig hält stark.

Die mitgereisten Fans des ERC Ingolstadt machten ordentlich Stimmung in der Arena in Nürnberg. Nach Abpfiff durften sie ihr Team dann lautstark feiern. Eine obligatorische Sieger-Welle mit den Panthern war natürlich auch dabei. Mit einem 4:1-Auswärtssieg (1:1, 0:0, 3:0) sicherte sich der ERC einen weiteren Derbysieg und gewann zum fünften Mal am Stück.

Der ERC Ingolstadt startete offensiv in das erste Drittel. Und das, obwohl die Mannschaft wieder auf einige Spieler verzichten musste. Justin Feser fehlte mit Unterkörperverletzung, Jerome Flaake war krankheitsbedingt nicht dabei und Tye McGinn angeschlagen. Erneut viele Umstellungen im Lineup waren die Folge. Unter anderem rückte Ben Marshall erstmals in den Sturm zu Daniel Pietta und Wayne Simpson. Dafür lief der ERC mit nur sechs Verteidigern auf dem Spielberichtsbogen auf.

ERC Ingolstadt geht in Führung

Doch das schien die Gäste anfangs nicht zu stören. Nach nicht einmal eineinhalb gespielten Minuten hatten die mitgereisten Fans das erste Mal einen Grund zum Jubeln. Wayne Simpson warf eine Scheibe Richtung Tor, wo der Stock von Wojciech Stachowiak zur Führung abfälschte (2.).

Vielleicht wäre im ersten Drittel mehr drin gewesen für den ERC. Auch, weil er keine der beiden Powerplays gegen das schlechteste Unterzahlteam der Liga nutzen konnte. In die Pause ging es dann mit einem 1:1: Michael Garteig konnte einen Schuss der Tigers nicht festhalten. Der vor ihm geparkte Jake Ustorf, Sohn des Nürnberger Managers, schoss hoch an Garteig vorbei zum Ausgleich ein (19.).

Dass beide Mannschaften mehr wollten, zeigten sie im Mittelabschnitt. Doch ein Pfostentreffer von Charles Bertrand (23.) und eine Glanzparade des fast schon geschlagenen Garteig (24.) verhinderten, dass sich am Ergebnis zunächst etwas änderte. Auch in diesem Drittel waren die Strafbankkönige aus Nürnberg wieder häufiger in der Kühlbox. Der ERC konnte sich sogar über Minuten gegen die dezimierten Nürnberger im Angriffsdrittel festsetzten, brachte die Scheibe aber einfach nicht im Tor unter. Es klinge vielleicht etwas klischeehaft, meinte Vertretungsstürmer Marshall in der zweiten Pause am Mikrofon von Magenta-Sport, aber der ERC müsse im letzten Abschnitt einfach spielen und Tore schießen.

Starkes Schlussdrittel des ERC Ingolstadt

Und genau das machten die Panther und brauchten dafür ganze 15 Sekunden. Dann klappte es auch in Überzahl: Stachowiak spielte quer, als sich Nürnbergs Goalie Niklas Treutle vom rechten Pfosten abstieß und das Tor verschob. Der Schuss von Mirko Höfflin landete im Netz und zählte nach Videobeweis zur 2:1-Führung für den ERC (41.). Und mit dem Toreschießen ging es munter weiter. Nur wenig später umrundete Simpson das Nürnberger Tor mit der Scheibe, Treutles Rettungsversuch kam zu spät. Der Puck war – wenn auch knapp – längst über der Linie. Nach erneutem Videobeweis stand es 3:1 für die Panther (43.). Dass die Ice Tigers nicht rankamen, lag auch an einer erneut starken Leistung von Garteig. Und die Powerplayeffizienz ging weiter. Wieder dank Mirko Höfflin, der zum 1:4-Endstand traf.

ERC Ingolstadt Garteig – Wagner, Edwards; Quaas, Jobke; Bodie, Hüttl – Höfflin, Friedrich, Storm; Pietta, Marshall, Simpson; Stachowiak, Henriquez Morales, Bertrand; Krauß, Brune – Tore 0:1 Stachowiak (2.), 1:1 Ustorf (19.), 1:2 Höfflin (42./PP), 1:3 Simpson (43.), 1:4 Höfflin (55./PP) – Zuschauer 3020.