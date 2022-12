4:2 gegen Berlin und Platz zwei: Schöne Bescherung für den ERC Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt bezwingt zwei Tage nach Heiligabend in der heimischen Saturn-Arena die Eisbären Berlin mit 4:2. Dabei zeigen die Oberbayern erneut, warum sie das derzeit erfolgreichste Team im Schlussdrittel sind.

Schöne Bescherung für den ERC Ingolstadt: Zwei Tage nach Heiligabend kam das Team von Cheftrainer Mark French am Montag gegen die Eisbären Berlin zu einem verdienten 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)-Erfolg und verbesserte sich damit im DEL-Klassement auf Rang zwei. Weiter geht es für die Oberbayern bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) bei den Grizzlys Wolfsburg.

Panther gegen Eisbären zur Weihnachtszeit – da war doch was!? Richtig, auf den Tag genau vor sechs Jahren standen sich die beiden Kontrahenten in der Saturn-Arena zum „Weihnachtsduell“ auch schon gegenüber. Damals beschenkten die Oberbayern sich und ihre Anhänger mit einem spektakulären 7:1-Erfolg. Und auch diesmal war die Hoffnung der heimischen Fans auf einen weiteren „Dreier“ groß, auch wenn die in dieser Spielzeit kriselnden Berliner zuletzt im „Kellerduell“ mit den Bietigheim Steelers einen deutlichen 5:0-Sieg gefeiert hatten.

Keine weihnachtliche Stimmung auf dem Eis

Von einer weihnachtlich besinnlichen Stimmung auf dem Eis war vor den 3766 Zuschauern am Montagabend von Beginn an nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil. Gleich im ersten Drittel sorgten vor allem zwei Aktionen für mächtig Diskussionsstoff. In der fünften Minute setzte sich ERCI-Angreifer Stefan Matteau erstklassig gegen zwei Eisbären durch und steuerte auf den gegnerischen Kasten von Juho Markkanen zu. Der Kanadier wurde dabei von Ex-Panther Morgan Ellis klar von den Beinen geholt. Da Matteau jedoch auch zum Abschluss gekommen war, entschieden die Unparteiischen „nur“ auf eine Zwei-Minuten-Strafe für Ellis anstatt eines Penaltys. Was allerdings noch schwerer wog: Der 28-jährige Ingolstädter war bei diesem Foul derart unglücklich mit dem Kopf auf das Eis geknallt, dass er mit einer Platzwunde in die Kabine musste und auch nicht wieder kam.

Pech hatten die Oberbayern auch bei der zweiten strittigen Szene. Nach einem Bandencheck von Enrico Henriquez-Morales gegen Zach Boychuck ging der Gäste-Angreifer zu Boden. Die beiden Referees sahen sich die Aktion nochmals im Video an und entschieden dann auf Spieldauer-Disziplinarstrafe für den jungen Panther-Angreifer – eine harte Entscheidung!

Marco Friedrich bringt Ingolstadt in Führung

Tore fielen übrigens im ersten Durchgang auch! Unmittelbar nachdem Ellis seine Strafe abgesessen hatte, verlängerte Marco Friedrich ein Simpson-Zuspiel zum 1:0 (7.). Doch Berlin hatte in der 16. Minute die passende Antwort parat: Bei „Vier gegen Vier“ traf Marcel Noebels nach Doppelpass mit Ellis zum 1:1-Ausgleich.

Ein Treffer, der den Schützlingen von Headcoach Serge Aubin sichtlich Aufwind bescherte. Der Meister der vergangenen beiden Jahre hatte im Mitteldrittel über weite Strecken mehr vom Spiel, stand in der Defensive kompakt und machte es den Panthern (zunächst) schwer, ihr gefürchtetes Umschaltspiel aufzuziehen. Die Konsequenz: Maximilian Heim, der bereits bei seinem DEL-Debüt am 7. Oktober in der Saturn-Arena getroffen hatte, brachte Berlin in der 30. Minute nicht unverdient in Führung.

Allerdings brachten die Eisbären das French-Team kurz vor der Pause wieder selbst zurück in dieses Match. Als sich nacheinander Frank Hördler und Frank Mauer auf die Strafbank verabschiedeten, durfte der ERCI erneut in Überzahl – 60 Sekunden lang sogar mit zwei Akteuren mehr – ran. Bei „Fünf gegen Vier“ versenkte schließlich Charles Bertrand mit einem platzierten Schuss die Scheibe zum 2:2-Ausgleich im Tornetz (40.).

Doppelschlag von Ben Marshall und Mirko Höfflin

Warum Ingolstadt in dieser Saison das bislang beste DEL-Team im dritten Abschnitt stellt (vor der Berlin-Partie hatte der ERCI im letzten Drittel 19 Treffer mehr als seine jeweiligen Gegner erzielt), wurde auch diesmal in beeindruckender Art und Weise deutlich: Innerhalb von 137 Sekunden schossen Ben Marshall (53.) und Mirko Höfflin (55.) einen am Ende verdienten 4:2-Sieg für den ERC Ingolstadt heraus.

„Dass wir im Schlussdurchgang so erfolgreich sind, spricht für unseren Charakter. Wir halten bis zum Schluss zusammen und geben kein Spiel verloren“, so Verteidiger Ben Marshall nach dem Match.

ERC Ingolstadt: Garteig – Hüttl. Bodie; Marshall, Wagner; Edwards, Jobke; Quaas – Friedrich, Pietta, McGinn; Flaake, Stachowiak, Matteau; Bertrand, Höfflin, Simpson; Brune, Henriquez-Morales, Krauß. – Tore: 1:0 Friedrich (7.), 1:1 Noebels (16./4-4), 1:2 Heim (30.), 2:2 Bertrand (40./PP), 3:2 Marshall (53.), 4:2 Höfflin (55.). – Zuschauer: 3766.