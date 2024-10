4:3 gegen Düsseldorf: ERC Ingolstadt bleibt an der Spitze

Der ERC Ingolstadt seine Tabellenführung in der DEL verteidigt. Am Freitagabend kam das Team von Headcoach Mark French gegen die Düsseldorfer EG zu einem 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)-Erfolg. Weiter geht es am Sonntag (16.30 Uhr) bei den Adlern Mannheim.

Von Beginn wurde den 4028 Zuschauern in der Saturn-Arena eine unterhaltsame Partie geboten. Dass die Rheinländer mit lediglich zwei Pünktchen aus den ersten fünf Begegnungen die „rote Laterne“ des Schlusslichts innehatten, war im ersten Abschnitt nicht wirklich zu erkennen. Vielmehr agierte die Reinprecht-Truppe durchaus mutig und ging bereits nach 99 Sekunden in Führung. Torjäger Brendan O‘Donnell nutzte seine Freiheiten vor dem ERCI-Gehäuse und ließ Goalie Michael Garteig keine Chance - 0:1 (2.). Doch die Hausherren hatten die richtige Antwort parat: Rückkehrer Charles Bertrand, der den leicht angeschlagenen Riley Sheen ersetzte, netzte zum 1:1-Ausgleich ein (5.). Die DEG lauerte weiter auf ihre Chancen und schlug in der 13. Minute durch einen von Bennet Roßmy abgefälschten Schuss erneut zu (13.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später war die Führung aber schon wieder dahin: Der letztjährige Düsseldorfer Kenny Agostino schloss im Powerplay eine geniale Kombination mit Myles Powell und Wayne Simpson zum 2:2 ab (15.).

Philipp Krauß bringt den ERC Ingolstadt in Führung

Im Mittelabschnitt nahm die Dominanz der Hausherren dann deutlich zu. Allerdings dauerte es bis 50 Sekunden vor der zweiten Pausensirene, ehe Philipp Krauß mit einem trockenen Schuss den ERCI erstmals in Front schoss. Zuvor waren sowohl er (25.) als auch Bertrand (26.) oder sein Bruder Johannes (31.) am stark reagierenden Henrik Haukeland im DEG-Kasten gescheitert. Die Überlegenheit des French-Teams zeigte sich unter anderem auch am Schussverhältnis nach 40 Minuten (29:6.).

Die „kalte Dusche“ aus Panther-Sicht gab es dann anfangs des Schlussdurchgangs, als Tyler Angle ein Überzahlspiel (Morgan Ellis hatte eine fragwürdige Strafzeit kassiert) zum 3:3 nutzte (43.). Ingolstadt blieb jedoch geduldig und wurde schließlich mit dem verdienten 4:3-Siegtreffer von Daniel Schmölz belohnt (53.). (AZ)

ERC Ingolstadt: Garteig - Hüttl, Bodie; Ellis, Breton; Wagner, Ruopp; Hübner - Ph. Krauß, Pietta, Keating; Bertrand, Powell, Agostino; Simpson, Stachowiak, Schmölz; Dunham, Henriquez, J. Krauß. - Tore: 0:1 O‘Donnell (2.), 1:1 Bertrand (5.), 1:2 Roßmy (13.), 2:2 Agostino (15./PP), 3:2 Ph. Krauß (40.), 3:3 Angle (43./PP), 4:3 Schmölz (53.). - Zuschauer: 4028.