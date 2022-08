4:6 gegen Iserlohn: ERC Ingolstadt geht die Luft aus

Im ersten Vorbereitungsspiel führt der ERC Ingolstadt gegen die Iserlohn Roosters nach 30 Minuten mit 4:2. Doch am Ende unterliegen die Panther noch mit 4:6.

Der ERC Ingolstadt hat am Sonntagnachmittag sein erstes Vorbereitungsspiel auf die DEL-Saison 2022/2023 verloren. Im Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters zeigten die Panther speziell in der ersten halben Stunde eine starke Offensivleistung und führten nach schön herausgespielten Treffern mit 4:2. Doch am Ende ging ihnen buchstäblich etwas die Luft aus und sie unterlagen noch mit 4:6 (2:1, 2:2, 0:2). Von den 1382 Zuschauern gab es nach der Schlusssirene dennoch viel Beifall.

„Wenn du zweimal mit zwei Toren Vorsprung führst, dann möchtest du eine solche Partie natürlich auch gewinnen. Das Wichtigste heute ist jedoch, dass wir Erkenntnisse gewinnen konnten, mit denen wir nun weiterarbeiten können“, resümierte der neue Cheftrainer Mark French, dem in erster Linie freilich auch nicht entgangen war, „dass uns in erster Linie n der Defensive die Struktur noch etwas gefehlt hat. Aber das ist in einem solch frühen Zeitpunkt der Saison völlig normal.“

Erster Auftritt nach viermonatiger Abstinenz

Nicht nur das neue Trainerteam, auch die Panther-Fans konnten sich nach rund viermonatiger Abstinenz, in denen es sowohl in der sportlichen Führungsebene als auch innerhalb des Kaders einige tiefschneidende Umbaumaßnahmen gab, einen ersten „richtigen“ Eindruck von ihrer neuen Mannschaft verschaffen. Und das, was sie gegen den DEL-Kontrahenten aus Iserlohn letztlich zu sehen bekamen, dürfte ihnen über weite Strecken durchaus gefallen haben.

Die Panther ließen das von Cheftrainer Mark French präferierte und erst seit einer Woche implementierte „Hochgeschwindigkeits-Eishockey“ immer wieder aufblitzen – sei es beim Umschalten von der Defensive auf Offensive oder auch beim blitzschnellen aggressiven Forechecking nach Scheibenverlust in der gegnerischen Zone. Die (logische) Folge: Iserlohn kam damit vor allem in den ersten 30 Minuten überhaupt nicht zurecht und leistete sich immer wieder Strafzeiten.

"Schlitzohr" Charles Bertrand

Nachdem Neuzugang Charles Bertrand den ersten Saisontreffer der Marke „Schlitzohr“ für den ERC Ingolstadt erzielt hatte (6.), sorgte nur zwei Zeigerumdrehungen später ein weiterer Neuling für Szenenapplaus und Raunen auf den Rängen: Brian Gibbons! Der Center bekam die Scheibe von Marco Friedrich mustergültig serviert und stand bereits alleine vor Roosters-Goalie Andreas Jenike. Doch anstatt übereilt abzuziehen, verzögerte der US-Boy und legte mit seiner überragenden Übersicht für Wayne Simpson auf, der schließlich ins leere Tor traf!

(Deutliche) Abstimmungsprobleme wiesen die Panther, bei denen Kevin Reich, Colton Jobke, Tye McGinn (alle angeschlagen) und Daniel Pietta (Knieverletzung) fehlten beziehungsweise – wie angekündigt – Nachwuchs-Verteidiger Mathias Binder sein Debüt bei den Profis gab – hingegen noch in der Rückwärtsbewegung auf. Immer wieder fanden die Sauerländer die (großen) Lücken im ERCI-Abwehrverbund und nahmen erst Rückkehrer Michael Garteig und anschließend Jonas Stettmer unter Beschuss. Auch wenn Frederik Storm in doppelter Überzahl (22.) und Fabio Wagner (30.) bei zwei Gegentreffern von Chris Brown (20.) und Casey Bailey (21.) eine zwischenzeitliche 4:2-Führung herausschossen, sollte diese nicht zum Sieg reichen. Eugen Alanov (39.), John Broda (56.), Kaspars Daugavins (59.) und Colin Ugbekile (60./ins verwaiste Panther-Gehäuse) trafen für die Gäste zum 6:4-Erfolg.

ERC Ingolstadt: Garteig (29. Stettmer)– Edwards, Quaas; Marshall, Gnyp; Hüttl, Bodie; Binder, Wagner – Simpson, Gibbons, Friedrich; Bertrand, Stachowiak, Henriquez-Morales; Brune, Höfflin, Krauß; Flaake, Feser, Storm. – Tore: 1:0 Bertrand (6.), 2:0 Simpson (8.), 2:1 Brown (20.), 2:2 Bailey (21.), 3:2 Storm (22./PP2), 4:2 Wagner (30.), 4:3 Alanov (39.), 4:4 Broda (56./SH), 4:5 Daugavins (59.), 4:6 Ugbekile (60.). – Zuschauer: 1382.