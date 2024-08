5:1 gegen Olten: ERC Ingolstadt sichert sich den Vinschgau-Cup in Latsch

Der ERC Ingolstadt hat sich auch in seinem zweiten Spiel beim Vinschgau-Cup, der anlässlich des derzeit stattfindenden Trainingslagers der panther in Latsch (Südtirol) ausgetragen wird, gewonnen. Zwei Tage nach dem überzeugenden 6:2-Erfolg gegen den DEL-Konkurrenten Iserlohn Roosters bezwang das Team von Headcoach Mark French den EHC Olten aus der Schweiz mit 5:1 (1:0, 4:0, 0:1). Damit sicherten sich die Oberbayern zugleich den Siegerpokal.

Im Vergleich zur Partie am Freitag gegen die Roosters hatte der Ingolstädter Cheftrainer diesmal neben dem immer noch angeschlagenen Riley Sheen dem Trio Fabio Wagner, Kenny Agostino und Charles Bertrand eine Verschnaufpause gegönnt. Zwischen den Pfosten löste Devin Williams absprachegemäß seinen Kollegen Michael Garteig ab.

Die Ingolstädter bestimmten von Beginn an das Geschehen und erspielten sich gleich gute Chancen. Allerdings dauerte es bis zur 13. Minute, ehe Daniel Pietta die rund 250 mitgereisten Panther-Anhänger zum ersten Mal jubeln ließ. Nach einem Zuspiel von Philipp Krauß und einer kurzen Körpertäuschung lief der Routinier alleine auf EHC-Goalie Lucas Rotheli zu und ließ diesem keine Chance. Konnten die Schweizer das Ergebnis im ersten Abschnitt noch in Grenzen halten, wurden sie in den zweiten 20 Minuten von der Offensiv-Power des ERCI regelrecht überrollt. Myles Powell (22.), Philipp Krauß (25.), Abbott Girduckis (29.) und Wayne Simpson (38.) schossen eine auch in dieser Höhe verdiente 5:0-Führung heraus.

Im Schlussabschnitt kontrollierte der ERCI dann das Tempo und Geschehen. Immerhin kamen die unterlegenen Gäste in der 52. Minute durch Stanislav Horansky in Überzahl noch zum verdienten 1:5-Ehrentor. Einen weiteren Treffer des EHC Olten vereitelte kurz darauf Devin Williams, indem er einen Penalty von Frantisek Rehak reaktionsschnell parierte (53.).

ERC Ingolstadt: Williams - Breton, Hüttl; Preto, Ellis; Ruopp, Bodie; Hübner - Keating, Stachowiak, Nijenhuis; Ph. Krauß, Pietta, Girduckis; Schmölz, Powell, Simpson; J. Krauß, Morales, Dunham. - Tore: 1:0 Pietta (13.), 2:0 Powell (22.), 3:0 Ph. Krauß (25.), 4:0 Girduckis (29.), 5:0 Simpson (38.), 5:1 Horansky (52./PP). - Zuschauer: 500.