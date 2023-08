5:2 gegen Pustertal: Erster Sieg für den ERC Ingolstadt

Nach den beiden Niederlagen beim Gäubodenvolksfest-Cup in Straubing kommt der ERC Ingolstadt beim Vinschgau-Cup in Latsch gegen den HC Pustertal zu einem 5:2-Erfolg. Am Sonntag gegen Innsbruck.

Der ERC Ingolstadt hat sein erstes Match in der Vorbereitung auf die DEL-Saison 2023/24 gewonnen. Beim Vinschgau-Cup in Latsch, wo die Panther derzeit ihr Trainingslager absolvieren, kam das Team von Headcoach Mark French am Freitagabend gegen den HC Pustertal zu einem 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)-Sieg. Am Sonntag (14.30 Uhr) trifft der ERCI auf den HC Innsbruck.

Dass es die Panther in diesem Aufeinandertreffen durchaus mit einem ambitionierten Kontrahenten zu tun bekamen, zeigte sich alleine schon auf die Sommer-Transferaktivitäten der Pustertaler. Mit Jason Akeson (Straubing), Ryan Stanton, Zach Sill (beide Köln), Arvin Atwal (Bietigheim) und Rick Schofield (Nürnberg) wurden nicht weniger als fünf letztjährige DEL-Akteure verpflichtet.

Während bei den Ingolstädtern Nationalstürmer Wojciech Stachowiak in den Kader zurückkehrte und somit sein Saison-Debüt feierte, standen mit den weiterhin angeschlagenen Enrico Henriquez-Morales und Charles Bertrand zwei Angreifer auf der Ausfallliste. Zwischen den Pfosten durfte am Freitag Neuzugang Devin Williams ran. Sein Kollege Michael Garteig wird dafür am Sonntag das Panther-Gehäuse hüten.

Pustertal hat im ersten Drittel die besseren Chancen

Apropos Williams: Auch wenn seine Vorderleute enorm viel Scheiben-Besitz aufwiesen, hatte der HC Pustertal im ersten Durchgang durchaus die besseren Chancen. Während eines Powerplays (Patrik Virta saß auf der Strafbank) zielte Akeson erst drüber (5.), dann scheiterte Alex Petan am stark reagierenden ERCI-Schlussmann (6.). Auch gegen Dante Hannoun reagierte Williams stark (9.).

Sein Gegenüber Jacob Smith erlebte hingegen bis auf wenige Ausnahmen ein ruhiges und entspanntes Auftaktdrittel. Die beste Gelegenheit hatte noch Routinier Andrew Rowe auf dem Schläger. Trotz eines Foulspiels, das auch geahndet wurde, kam der 35-Jährige zum Abschluss, verzog aber knapp (12.). Im anschließenden Powerplay brachte das French-Team trotz der Tatsache, dass der Puck sehr ordentlich durch die eigenen Reihen lief, nur einen Schlagschuss von Maury Edwards, der jedoch vorbeiging, zustande (13.).

200 Ingolstädter Fans haben das Stadion voll im Griff

Ein völlig anderes Bild sahen die rund 200 mitgereisten ERCI-Anhänger, die das Stadion stimmungstechnisch völlig im Griff hatten, dann im zweiten Abschnitt. Ingolstadt schaltete einen bis zwei Gänge nach oben, was dem HC Pustertal sichtlich Probleme bereitete. Es rollte nun Angriff um Angriff auf den Kasten der Südtiroler, die letztlich sogar Glück hatten, dass der deutsche Vizemeister bis zur zweiten Pause „nur“ mit 2:0 führte. Bei einem weiteren Überzahlspiel dauerte es lediglich sechs Sekunden, ehe Daniel Pietta ein großartiges Zuspiel von Leon Hüttl zur mittlerweile fälligen Führung nutzte (31.). Vier Zeigerumdrehungen später folgte dann der große Auftritt von Wojciech Stachowiak: Im Stile eines Slalomläufers ließ er seine Gegenspieler wie Stangen stehen und hämmerte anschließend den Puck zum 2:0 unter die Latte (35.). Weitere hochkarätige Möglichkeiten wie ein verschossener Penalty von Travis St. Denis (34.) oder Pfosten- beziehungsweise Lattenschüsse von Patrik Virta (30.) und Wayne Simpson (39.) fanden dagegen nicht ihr Ziel.

Richtig torreich wurde es dann nochmals im Schlussdrittel. Mirko Höfflin (58.) sowie Fabio Wagner (59.) und Travis St. Denis (60.) mit zwei Empty-Net-Toren für den ERC Ingolstadt beziehungsweise Raphael Andergassen (47.) und David Morley (60.) jeweils im Powerplay für den HC Pustertal schossen den 5:2-Endstand heraus.

ERC Ingolstadt: Williams – Wagner, Edwards; Bodie, Hüttl; Schwaiger, Maginot; Zitterbart, Jobke – St. Denis, Virta, Höfflin; Krauß, Pietta, Nijenhuis; Dunham, Rowe, Simpson; Friedrich, Stachowiak, Bailey. – Tore: 1:0 Pietta (31./PP), 2:0 Stachowiak (35.), 2:1 Andergassen (47./PP), 3:1 Höfflin (58.), 4:1 Wagner (59./EN), 4:2 Morley (60./PP), 5:2 St. Denis (60./EN).