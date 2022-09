5:2 gegen Straubing: Ein Prosit auf den Spitzenreiter ERC Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt gewinnt sein „Wiesn-Heimspiel“ gegen die Straubing Tigers verdient mit 5:2 und übernimmt damit die Tabellenführung. Am Sonntag geht es nach München.

Der ERC Ingolstadt hat seine dritte DEL-Partie nacheinander gewonnen. Nach den vorangegangenen Siegen gegen Iserlohn (5:2) und Schwenningen (4:1) kam das Team von Cheftrainer Mark French am Freitagabend gegen die Straubing Tigers zu einem verdienten 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)-Erfolg und setzte sich damit sogar an die Tabellenspitze der Deutschen Eishockey-Liga. Das nächste Derby steht bereits am Sonntag (16.30 Uhr) an, wenn es zu RedBull München geht.

Unter dem Motto „Derby dahoam“ hatten die Panther-Verantwortlichen die Saturn-Arena vor, während und nach der Partie gegen die Tigers zu einer „Wiesn light“ verwandelt. Neben einer zünftigen Blasmusik der Audi-Bläserphilharmonie im Eingangsbereich Süd, einem Maßkrugstemmen in der Drittelpause sowie dem traditionellen Dosenwerfen im Umlauf der Arena, konnten sich die Anhänger auch noch mit einer Moaß Festbier oder einer Riesenbreze entsprechend stärken.

Eine "Achterbahnfahrt der Gefühle"

Auf dem Eis bekamen die 3175 Zuschauer dann zunächst eine wahre „Achterbahnfahrt der Gefühle“ von beiden Mannschaften geboten. Nachdem die Panther zunächst den besseren Start erwischten und durch einen Powerplay-Treffer von Charles Bertrand (6./sein Zuspiel vor den Tigers-Kasten fälschte der gebürtige Ingolstädter Stephan Daschner unglücklich in den eigenen Kasten ab) sowie den blitzschnell reagierenden Justin Feser (8.) verdient mit 2:0 in Führung gegangen waren und durch Mirko Höfflin sogar die große Chance zum dritten Treffer vergaben, schlugen plötzlich die Niederbayern zurück – wenn auch unter gütiger Mithilfe des ERCI. Maury Edwards spielte einen „Katastrophen-Pass“ hinter dem eigenen Gehäuse genau auf JC Lipon, der sich mit dem 1:2 bedankte (13.). Doch damit nicht genug. Mit einem Akteur mehr auf dem Eis traf Mike Connolly exakt 43 Sekunden vor der ersten Drittelsirene zum 2:2-Ausgleich (20.).

Das "Momentum" scheint auf Straubinger Seite

Das gerade im Eishockey berühmt berüchtigte „Momentum“ schien voll und ganz aufseiten der Straubing Tigers. Doch ein kleiner, aber feiner „Eingriff“ von Ingolstadts Headcoach Mark French brachte die Hausherren im Mittelabschnitt zurück in die Erfolgsspur. Nachdem die neuformierte Angriffsformation mit Daniel Pietta, Wayne Simpson und Tye McGinn ebenso wenig Durchschlagskraft wie die Reihe mit Brian Gibbons, Charles Bertrand und Mirko Höfflin entwickelt hatte, stellte French um: Gibbons rutschte als Außenstürmer zu Pietta und Simpson, während McGinn zusammen mit Höfflin und Bertrand auf Torejagd ging. Und siehe da, die Panther entwickelten von Minute zu Minute mehr Druck auf Tigers-Schlussmann Hunter Miska, der nun mächtig ins Schwitzen geriet. Sage und schreibe 18 (!) Geschosse gaben die Hausherren auf den US-Amerikaner ab – zwei davon musste er passieren lassen!

Erst rauschte ein Marshall-Schuss von der blauen Linie an Freund und Feind vorbei ins gegnerische Tornetz (33.). Dann vollendete Simpson einen schönen Rückhand-Pass von Gibbons mit seinem ersten Saisontreffer zum 4:2 (37.). Und Straubing? Das Pokel-Team brachte es in den zweiten 20 Minuten gerade einmal auf vier Schüsse in Richtung ERCI-Goalie Michael Garteig, der dabei stets souverän agierte.

Mat Bodie macht endgültig den Deckel drauf

Auch wenn die Niederbayern im Schlussdrittel sichtlich gewillt waren, nochmals den Weg zurück in dieses Match zu finden - die besseren Chancen hatte weiterhin der ERC Ingolstadt. Doch sowohl Gibbons (41.) als auch drei (!) Panther-Akteure, die nach einer überstandenen Unterzahl-Situation allein auf Miska zusteuerten (50.), ließen zunächst die endgültige Entscheidung liegen. Erst als Mat Bodie mit einem Schlenzer über die gesamte Eisfläche 93 Sekunden vor dem Ende ins verwaiste Tigers-Tor traf, war der verdiente Erfolg, der gleichzeitig die Tabellenführung bedeutete, endgültig unter Dach und Fach.

"Es war heute mein erstes Derby in der DEL - und gleich eine tolle Erfahrung", schwärmte ERCI-Trainer Mark French. "Beide Mannschaften haben von Beginn an eine hohe Intensität an den Tag gelegt. Nach dem Straubinger Ausgleich war das Momentum zunächst auf deren Seite. Doch mit Marshalls Treffer zum 3:2 waren wir erneut im Vorteil und haben im weiteren Verlauf einen Weg gefunden, diese Partie zu gewinnen", so French weiter. Erleichtert zeigte sich der Kanadier auch darüber, dass mit Wayne Simpson einer seiner Top-Stürmer seinen ersten Saisontreffer erzielte: "Auch wenn es für uns erst der vierte Spieltag war, ist dieses Erfolgserlebnis für sein Selbstvertrauen sehr wichtig. Wir brauchen 'Simmer' und seine Tore."

ERC Ingolstadt: Garteig – Edwards, Wagner; Marshall, Quaas; Hüttl, Bodie; Jobke – Simpson, Oietta, McGinn; Bertrand, Gibbons, Höfflin; Henriquez-Morales, Stachowiak, Krauß; Storm, Feser, Friedrich. – Tore: 1:0 Bertrand (6./PP), 2:0 Feser (8.), 2:1 Lipon (13.), 2:2 Connolly (20./PP), 3:2 Marshall (33.), 4:2 Simpson (37.), 5:2 Bodie (59./EN). – Zuschauer: 3175.