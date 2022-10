5:3 in Mannheim: Youngsters sichern dem ERC Ingolstadt den Sieg

Die beiden jungen Angreifer des ERC Ingolstadt, Wojciech Stachowiak und Enrico Henriquez-Morales, treffen am Sonntag beim 5:3-Erfolg in Mannheim jeweils doppelt.

Dank zweier Youngsters hat der ERC Ingolstadt am Sonntag seine Mini-Ergebniskrise von zuletzt drei Niederlagen hintereinander beendet. Durch zwei „Doppelpacks“ von Wojciech Stachowiak und Enrico Henriquez-Morales kam das Team von Headcoach Marc French bei den Adlern Mannheim zu einem letztlich verdienten 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)-Sieg. Am Dienstag (19.30 Uhr) empfangen die Oberbayern in der Saturn-Arena den Aufsteiger Frankfurt Lions.

Auch wenn die Panther, die neben dem gesperrten Justin Feser auch noch kurzfristig auf den erkrankten Mirko Höfflin verzichten und daher ihre Angriffsreihen erneut umbauen mussten, durchaus den besseren Start erwischten und Adler-Schlussmann Felix Brückmann gleich mehrfach auf die Probe stellten, gerieten sie nach exakt 137 Sekunden in Rückstand. Nachdem die Gäste trotz Scheibenbesitz das Spielgerät nicht aus dem eigenen Verteidigungsdrittel bekamen, traf Mannheims Kapitän Denis Reul mit dem ersten Torschuss der Einheimischen in dieser Partie zur Führung. Ingolstadts Goalie Kevin Reich, der diesmal den Vorzug gegenüber Michael Garteig erhielt, war dabei die Sicht versperrt.

Grober Schnitzer von Wayne Simpson beschert Mannheim den zweiten Treffer

Ingolstadts suchte die passende Antwort, spielte weiter durchaus passabel und ansehnlich mit – um sich dann in der neunten Minute quasi selbst die Vorarbeit zum zweiten Gegentreffer zu liefern. Ein haarsträubender Fehlpass von Angreifer Wayne Simpson, der ebenso wie einige seiner Sturm-Kollegen immer noch auf Formsuche ist, landete in der neutralen Zone auf dem Schläger von Borna Rendulic. Dieser hatte plötzlich extrem viel Platz, verzögerte noch kurz und sah dann seinen mitgelaufenen Sturmpartner Nigel Dawes, der freistehend vor Reich die Nerven behielt – 2:0 (9.)!

Die Adler blieben am Drücker und drängen jetzt auf Tor Nummer drei. Allerdings hätten sie sich im Gegenzug durchaus auch den einen oder anderen Gegentreffer einfangen können. Der große Unterschied im ersten Drittel: Während das French-Team erneut mit seinen Chancen teilweise fahrlässig umging, präsentierte sich der Meisterschafts-Aspirant vor dem gegnerischen Gehäuse schlichtweg abgezockter.

Ingolstadts Goalie Kevin Reich reagiert mehrfach stark

Ein Umstand, der sich im zweiten Abschnitt jedoch zunächst ändern sollte. Während Reich gleich mehrfach einen weiteren Einschlag verhindern konnte, präsentierten sich seine Vorderleute plötzlich ungewohnt kaltschnäuzig. Gleich im ersten Powerplay traf Brian Gibbons zunächst zum 1:2 (24./es war der erste Überzahltreffer des ERCI seit vier Partien), ehe vier Zeigerumdrehungen später der auffällig agierende Wojciech Stachowiak einen Hüttl-Schuss sogar zum 2:2-Ausgleich abfälschte (28.). Ingolstadt hatte nun das berühmt berüchtigte „Momentum“ wieder auf seiner Seite, während die Adler mit diesem Doppelschlag sichtlich zu kämpfen hatten. Allerdings nur bis zur 37. Minute: Bei einer gegen Stachowiak angezeigten Strafe hämmerte abermals Reul den Puck zum 3:2 für Mannheim ins ERCI-Gehäuse.

Apropos Wojciech Stachowiak: Der 23-jährige Deutsch-Pole war auch im Schlussdurchgang an den entscheidenden Aktionen in dieser Begegnung beteiligt und schwang sich dadurch regelrecht zum „Matchwinner“ für die Panther auf. Erst legte er 67 Sekunden nach Wiederbeginn die Scheibe mustergültig für Enrico Henriquez-Morales auf (42.). Dann hatte der in der 57. Minute auch noch das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite, als sein von Brückmann zunächst abgewehrter Schuss an den Schlittschuh von Reul und von dort in den Adler-Kasten trudelte. „Manchmal braucht man einfach auch das Glück, dass der Puck ins Tor trudelt“, grinste Stachowiak nach der Schlusssirene beim Interview mit MagentaSport.

Mannheims Headcoach Bill Stewart versuchte in den letzten beiden Minuten nochmals alles und nahm seinen Goalie zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Doch Henriquez-Morales machte 65 Sekunden vor dem Ende den Deckel drauf und sorgte dafür, dass der ERCI nach zuletzt 13 (!) Niederlagen hintereinander in der SAP-Arena endlich wieder einmal jubeln konnten.

ERC Ingolstadt: Reich – Bodie, Hüttl; Quaas, Edwards; Wagner, Marshall; Jobke – Friedrich, Pietta, Storm; Flaake, Stachowiak, Bertrand; McGinn, Gibbons, Simpson; Krauß, Henriquez-Morales, Brune. – Tore: 1:0 Reul (3.), 2:0 Dawes (9.), 2:1 Gibbons (24./PP), 2:2 Stachowiak (28.), 3:2 Reul (37.), 3:3 Henriquez-Morales (42.), 3:4 Stachowiak (57.), 3:5 Henriquez-Morales (59./EN). – Zuschauer: 8362.