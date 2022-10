6:2 gegen Bremerhaven: ERC Ingolstadt besiegt den Spitzenreiter

Der ERC Ingolstadt zeigt eine Reaktion auf das 3:6 gegen München und besiegt Bremerhaven mit 6:2. Was Daniel Pietta zum Erfolg gegen die Norddeutschen sagt.

Der ERC Ingolstadt hat eine beeindruckende Reaktion auf die 3:6-Niederlage am Freitag gegen München gezeigt. Mit einer couragierten und konzentrierten Leistung besiegten die Panther Spitzenreiter Bremerhaven verdient mit 6:2.

Dementsprechend zufrieden war Coach Mark French: „Wir haben ein komplettes Spiel gegen ein gutes Team gezeigt und aufopferungsvoll gekämpft.“ So blockte sein Team etwa insgesamt 19 Schüsse. „Am Freitag waren wir im ersten Drittel nicht da, nicht anwesend“, blickte Daniel Pietta auf das Derby zurück, in dem es bereits nach 20 Minuten 0:5 gestanden hatte. „Diese Reaktion wollten wir und haben die Zuschauer auch von uns verlangt.“

Die Panther mussten auf die langzeitverletzten Brian Gibbons und Justin Feser sowie Ben Marshall verzichten. Auch der Tabellenführer hatte einen wichtigen Ausfall zu verkraften und trat ohne Jan Urbas an, der gemeinsam mit Miha Verlic und dem Ex-Ingolstädter Ziga Jeglic eine der gefährlichsten Sturmreihen der DEL bildet.

Daniel Pietta gleicht für den ERC Ingolstadt aus

Die Anfangsphase gehörte dennoch den Gästen, die mächtig aufs Tempo drückten. „Bremerhaven kam raus wie die Feuerwehr, wir mussten erst einmal schauen, kein Tor zu kassieren“, sagte Pietta. So verhinderte ERC-Goalie Michael Garteig gegen Vladimir Eminger einen Rückstand (3.). Die Panther benötigten etwas Zeit, in die Partie zu finden. Maury Edwards hatte die Führung nach einem Pass von Wayne Simpson auf dem Schläger, scheiterte aber an Brandon Maxwell (6.). Es entwickelte sich ein temporeiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Als die Ingolstädter nach einem Wechselfehler in Unterzahl agierten, stocherte Verlic den Puck zum 0:1 über die Linie (12.). Anders als am Freitag fielen die Panther nach dem Rückstand nicht auseinander und antworteten prompt. Nur 16 Sekunden nach dem Gegentreffer erzielte Pietta nach Vorarbeit von Frederik Storm den 1:1-Ausgleich (13.). „Das war enorm wichtig“, wusste der Stürmer, „damit wir gar nicht erst den Gedanken bekommen, dass die Scheiße schon wieder losgeht.“ Für den ERC sollte es sogar noch besser kommen. Charles Bertrand sprintete über das halbe Eis und vollendete zur 2:1-Führung (18.).

Nach Wiederbeginn durfte der ERC erstmals in Überzahl agieren und erhöhte auf 3:1 (23.). Edwards war mit einer Direktabnahme von der blauen Linie erfolgreich und markierte sein erstes Saisontor. Bertrand (30.) und Tye McGinn (40.) hätten für den ERC nachlegen können. Auch die Gäste hatten gute Phasen, Garteig musste zweimal in Unterzahl gegen Jeglic einen Gegentreffer verhindern (33.). Die Panther standen in der Defensive insgesamt sicher, blockten viele Schüsse und ließen wenig zu.

ERC Ingolstadt spielt am Dienstag Iserlohn

Das Bild im Schlussabschnitt veränderte sich nicht. Der ERC verteidigte gut und blieb offensiv gefährlich. Die Folge war der sehenswerte Treffer zum 4:1 (51.). McGinn vollstreckte gegen seinen Ex-Klub nach einem Doppelpass mit Emil Quaas zur Vorentscheidung. Oder doch nicht? Bremerhaven kam in doppelter Überzahl durch Alexander Friesen noch einmal auf 4:2 heran. Maxwell verließ sein Gehäuse, Bremerhaven versuchte, mit sechs gegen vier Spielern auf dem Eis alles. Auch als der ERC wieder komplett war, gingen die Pinguins volles Risiko. Friesen kam zu zwei Chancen (56.), dann erlöste Simpson mit dem 5:2 ins leere Tor seine Mannschaft (57.). Jerome Flaake legte sogar noch das 6:2 nach. „Wir haben gelernt, die Spiele schmutzig über die Bühne zu bringen, die Ordnung zu halten, die neutrale Zone zu schließen und die Scheibe einfach mal raus zu spielen“, lobte Pietta.

Für den ERC Ingolstadt geht es bereits am Dienstag (18 Uhr) in Iserlohn weiter. „Dort erwartet uns ein Hexenkessel“, weiß Pietta.

ERC Ingolstadt Garteig – Hüttl, Bodie; Jobke, Quaas; Edwards, Wagner – Storm, Pietta, McGinn; Simpson, Höfflin, Bertrand; Flaake, Stachowiak, Friedrich; Brune, Henriquez, Krauß – Zuschauer 3381 – Tore 0:1 Verlic (12./PP), 1:1 Pietta (13.), 2:1 Bertrand (18.), 3:1 Edwards (23./PP), 4:1 McGinn (51.), 4:2 Friesen (54./PP2), 5:2 Simpson (57./EN), 6:2 Flaake (57.).