7:1 gegen Düsseldorf: ERC Ingolstadt feiert Kantersieg

Der ERC Ingolstadt hat in der Deutschen Eishockey-Liga ein eindrucksvolles Wochenende hingelegt. Dem souveränen 4:0-Erfolg im Spitzenspiel bei den Eisbären Berlin ließen die Panther am Sonntag einen 7:1 (3:0; 2:0; 2:1 )-Sieg gegen die Düsseldorfer EG folgen und festigten die Tabellenführung. In besonderer Erinnerung wird die Partie Johannes Krauß bleiben, der sein erstes DEL-Tor erzielte.

Dementsprechend glücklich war der 22-Jährige, der von den Fans gefeiert wurde, nach dem Spiel. „Es kommt nicht so oft vor, dass man im Slot so frei ist“, sagte Krauß. „Ich habe das Tor im ersten Moment gar nicht realisiert, bis die Mitspieler gekommen sind. Es fühlt schon gut an.“ Mit dem ersten Treffer sei der „Bann gebrochen“, so Krauß, der auf weitere Einsätze hofft: „Ich will dem Trainer zeigen, dass er mir vertrauen kann.“

Beim ERC stand Michael Garteig statt Devin Williams zwischen den Pfosten, für Charles Bertrand und Philipp Preto spielten Abbott Girduckis und Sam Ruopp. Die Panther gingen mit dem Schwung von fünf Siegen in Folge in die Partie. Dennoch leisteten sie sich zu Beginn gegen den Tabellenvorletzten die ein oder andere Nachlässigkeit. Tyler Angle kam frei vor dem Tor zum Schuss, doch Garteig parierte mit der Fanghand (4.). Auch Drake Rymsha bot sich eine Möglichkeit (6.). Dass der ERC zu den Topteams der Liga gehört, bewies er im Anschluss. Sehenswert war das 1:0, als Wayne Simpson mit einem Querpass vor das Tor Alex Breton in Szene setzte und dieser nur noch einschieben musste (9.). Vor dem zweiten Treffer verlor Jakub Borzecki leichtfertig den Puck. Kenny Agostino ließ sich die Gelegenheit gegen seinen Ex-Verein nicht nehmen und traf flach ins lange Eck (15.). Nachdem DEG-Stürmer Jacob Pivonka die Latte getroffen hatte (17.), legten die Panther ein weiteres Tor nach. Der ERC schaltete schnell um, Simpson war durch. Der US-Amerikaner tanzte DEG-Goalie Henrik Haukeland aus und schob zum 3:0 ein (19.).

ERC Ingolstadt legt weitere Tore nach

Hatte Düsseldorf im ersten Abschnitt ebenfalls Abschlüsse, dominierten die Panther den zweiten komplett. Abbott Girduckis schoss selbst noch über das Gehäuse (5.), bereitete dann das nächste Tor vor. Johannes Krauß kam frei zum Abschluss und erzielte mit seinem ersten DEL-Tor das 4:0 (25.). In Überzahl legten die Panther das 5:0 durch Austen Keating nach (31.). Myles Powell und Kenny Agostino hatten weitere Tore auf dem Schläger (34.), Leon Hüttl traf das Außennetz (35.). Garteig war lediglich einmal gefordert, als er gegen Alexander Blank zur Stelle war (29.).

Die Panther hatten noch nicht genug und erhöhten in Überzahl durch Leon Hüttl auf 6:0 (43.). Der Gastgeber blieb am Drücker, Düsseldorf war überfordert. Chancen für weitere Tore waren vorhanden. Simpson schoss drüber (48.), Haukeland parierte gegen Wojciech Stachowiak (50.). Düsseldorf hingegen war selbst im eigenen Powerplay hinten offen. Keating erhielt viel Platz und stellte auf 7:0 (51.). Die Ingolstädter durften am Ende noch einmal in Überzahl agierten, mussten dabei allerdings einen Gegentreffer von Austin Richards zum 7:1-Endstand hinnehmen (58.).

Der ERC Ingolstadt bleibt Tabellenführer und hat nun einen Punkt Vorsprung auf die Eisbären Berlin, die in Nürnberg mit 3:2 nach Verlängerung gewannen.

ERC Ingolstadt Garteig - Ellis, Breton; Hüttl, Bodie; Wagner, Ruopp - Simpson, Powell, Agostino; Dunham, Girduckis, J. Krauß; P. Krauß, Pietta, Keating; Schmölz, Stachowiak, Sheen - Zuschauer 3842 - Tore 1:0 Breton (9.). 2:0 Agostino (15.), 3:0 Simpson (19.), 4:0 J. Krauß (25.), 5:0 Keating (31./PP), 6:0 Hüttl (43./PP), 7:0 Keating (51./SH), 7:1 Richards (58./SH).