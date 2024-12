Alex Breton spricht über die Saison und seine Vertragsverlängerung beim ERC Ingolstadt

Für den neunten Sieg in Folge und einen neuen Vereinsrekord hat es für den ERC Ingolstadt am Donnerstagabend nicht gereicht. Die Panther verloren das Spitzenspiel der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:3 nach Penaltyschießen, holten aber in der zwölften Partie nacheinander immerhin einen Punkt. Grund zur Freude gab es für die Anhänger aber bereits vor der Partie, als der Verein die Vertragsverlängerung von Alex Breton bis 2027 verkündete.

