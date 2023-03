ERC Ingolstadt

17:25 Uhr

„Augen zu und durch“: ERCI-Profi Fabio Wagner freut sich über Torpremiere

Jubeltraube: Fabio Wagner (Mitte) wird nach dem Treffer zum 5:4-Sieg des ERC Ingolstadt von seinen Teamkollegen gefeiert. Am Freitag findet Spiel zwei der Viertelfinalserie in Düsseldorf statt.

Plus Fabio Wagner hat erstmals in den Play-offs ein Tor geschossen, ein sehr wichtiges noch dazu. Wie der Kapitän, Mirko Höfflin und Mark French den 5:4-Sieg nach Verlängerung vor Spiel zwei in Düsseldorf einordnen.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Es sind diese Momente, die ein Sportler wohl sein ganzes Leben nicht vergessen wird. 4:4 stand es am Mittwochabend in einem nervenaufreibenden ersten Viertelfinalspiel zwischen dem ERC Ingolstadt und der Düsseldorfer EG, als der Puck in der 82. Minute bei Fabio Wagner landete. Der Panther-Kapitän fackelte nicht lange, zog von der blauen Linie direkt ab und traf in der zweiten Verlängerung zum umjubelten 5:4-Siegtreffer für seine Mannschaft.

