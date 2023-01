ERC Ingolstadt

17:20 Uhr

Bleibt Daniel Pietta beim ERC Ingolstadt?

Plus Der 36-jährige Angreifer Daniel Pietta kann sich einen Verbleib beim ERC Ingolstadt „sehr gut vorstellen“. Am Freitag kommt die Düsseldorfer EG.

Von Dirk Sing

In Zeiten wie diesen war es fast schon ein Luxus, den Mark French seinen Akteuren in dieser Woche gönnte. Nachdem seine Schützlinge zwischen dem zweiten Weihnachtsfeiertag und 8. Januar (14 Tage) im Zwei-Tages-Rhythmus sieben DEL-Partien zu absolvieren hatten, gab ihnen der Cheftrainer des ERC Ingolstadt am Montag und Dienstag zwei Tage am Stück frei. „Nach den anstrengenden beiden Wochen, in denen wir ja auch noch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten sowie dem Roadtrip nach Bietigheim und Köln hat es extrem gutgetan, Zeit mit der Familie zu verbringen, um den Akku wieder etwas aufzuladen“, sagt Daniel Pietta.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

