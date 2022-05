ERC Ingolstadt

Brandon DeFazio: „ Es fühlt sich an, als wäre ich zehn Jahre hier gewesen“

Plus Nach zwei Spielzeiten beim ERC Ingolstadt geht Brandon DeFazio. Er muss gehen, obwohl er das nicht will. Ein Gespräch über Abschied, ehrliches Glück, bittere Enttäuschung und Kinder, die plötzlich nicht mehr nach Kanada wollen.

Von Fabian Huber

Sein letztes Interview in Ingolstadt, sagt Brandon DeFazio, will er dort führen, wo alles begann: in einem Hinterzimmer des Hotel Domizil. An der Wand hängen Fanutensilien des ERC Ingolstadt: Fotos, Autogrammkarten, ein neongelbes Trikot von Morgan Ellis. Der 33-jährige Kanadier hat hier mit seiner Familie die ersten Wochen in Ingolstadt verbracht, im Herbst 2020, als Deutschland noch im Lockdown, die Deutsche-Eishockey-Liga im Schwebezustand und DeFazios Spielerwohnung im Stadtteil Unterbrunnenreuth noch nicht bezugsfertig war.

