Chancenlose Panther: ERC Ingolstadt unterliegt Vitkovice mit 0:5

Der ERC Ingolstadt bekommt in der Champions Hockey League beim 0:5 gegen Vitkovice Ridera die Grenzen aufgezeigt. Was Torhüter Lukas Schulte nach seinem Debüt sagt.

Der ERC Ingolstadt hat eine gute Ausgangsposition für das Achtelfinale in der Champions Hockey League deutlich verpasst. Gegen Vitkovice Ridera mussten sich die Panther im abschließenden Vorrundenspiel mit 0:5 geschlagen geben. Während die Tschechen noch um das Weiterkommen hatten bangen müssen und dieses mit dem Erfolg perfekt machten, waren die Panther bereits vor der Partie für die K.o.-Runde qualifiziert.

Eine bestmögliche Platzierung in der Abschlusstabelle schien für Trainer Mark French nur eine Nebenrolle zu spielen. Er verzichtete auf Mat Bodie, Andrew Rowe und Michael Garteig. Weil auch die Nummer zwei Devin Williams verletzungsbedingt aktuell nicht zur Verfügung steht, durfte der dritte Torhüter Lukas Schulte zwischen die Pfosten. Der 20-Jährige hat noch kein DEL-Spiel bestritten, in seiner Vita stehen lediglich drei Partien in der 2. Liga in der vergangenen Saison. Der Goalie machte seine Sache im ersten Abschnitt gut, war bei den beiden Gegentoren zum zwischenzeitlichen 0:2 machtlos. Robert Bukarts traf zunächst nach einem Konter (14.), dann stocherte Petr Fridrich den Puck 1,1 Sekunden vor Drittelende über die Linie (20.). Ansonsten war der ERC, bei dem Youngster Niklas Hübner viel Eiszeit erhielt, in einer Partie mit wenigen Unterbrechungen bis dahin auf Augenhöhe. Gute Möglichkeiten boten sich Colton Jobke, der vorbeischoss (6.), und Charles Bertrand, der in Überzahl freistehend zu hoch zielte (15.).

ERC Ingolstadt kassiert dritten Gegentreffer

Im Mittelabschnitt verzogen Wojciech Stachowiak nach einer Einzelaktion (25.) und Daniel Pietta (31.) knapp, die Tschechen übernahmen aber zunehmend die Spielkontrolle. Sie ließen den Puck gekonnt laufen, die Abschlüsse waren aber weitestgehend zu unpräzise. Peter Mueller brachte eine Scheibe zum Tor, Schulte parierte (31.). Wenig später war der Ingolstädter Schlussmann erneut geschlagen. Er ließ einen Schuss nach vorne abprallen, Bukarts staubte zum 0:3 ab (34.).

In Überzahl kamen auch die Panther zu Abschlüssen. Wayne Simpson hatte bei einem Pfostenschuss Pech (39.), Travis St. Denis kam nicht an Matej Machovsky vorbei (39.). Vitkovices Goalie strahlte insgesamt große Sicherheit und Ruhe aus und war nicht zu überwinden.

ERC Ingolstadt: Lukas Schulte freut sich über Debüt

Eine Aufholjagd im Schlussabschnitt ließen die Gäste aus Ostrau, die von knapp 30 mitgereisten Fans unterstützt wurden, nicht zu. Teilweise war nun sogar ein Klassenunterschied zu sehen. Die Tschechen zeigten abermals ihre technischen Fähigkeiten, Peter Krieger schloss eine Kombination zum 0:4 ab (51.). In Überzahl legten die Gäste durch den starken Mueller den nächsten Treffer zum 0:5-Endstand nach (54.). Leon Hüttl traf noch den Pfosten (56.), dann war die Partie vorbei.

Trotz der Niederlage konnte sich zumindest ein Panther-Akteur freuen. "Das war eine super Erfahrung und eine Erinnerung, die für das Leben bleibt", sagte Schulte nach seinem Debüt. Wegen einer Hüftverletzung hatte er in dieser Saison noch keine Partie bestritten, auch nicht für Kooperationspartner Bayreuth in der Oberliga. Von seinem Einsatz habe er am Montag erfahren. "Natürlich war ich nervös, aber die Jungs haben mir super geholfen." Auch Michael Garteig habe mit ihm ein kurzes Gespräch geführt. "Er ist der beste Torwart der Liga, ich kann viel von ihm lernen", so Schulte. Im Spiel sei es wichtig gewesen, die ersten Schüsse zu halten, das habe ihm Sicherheit gegeben. Seine eigene Leistung werde er in Ruhe analysieren, gerade die Schlüsselsituationen.

Die Hinspiele im Achtelfinale finden am 14. und 15. November statt, die Rückspiele eine Woche später. Gegen wen der ERC Ingolstadt, der aktuell 14. ist, antreten wird, steht erst nach den letzten Vorrundenspielen am Mittwoch fest. Zunächst steht für die Panther aber am Freitag (19.30 Uhr) das Derby bei den Augsburger Panthern an.

ERC Ingolstadt Schulte – Schwaiger, Zitterbart; Wagner, Edwards; Maginot, Hüttl; Hübner, Jobke – Dunham, Virta, Bertrand; Krauß, Pietta, Nijenhuis; Höfflin, Stachowiak, Simpson; St. Denis, Henriquez, Bailey – Zuschauer 2513 – Tore 0:1 Bukarts (14.), 0:2 Fridrich (20.), 0:3 Bukarts (34.), 0:4 Krieger (51.), 0:5 Mueller (52./PP).