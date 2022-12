ERC Ingolstadt

17:45 Uhr

Charles Bertrand: Selbst gewinnen, dann Daumen drücken

Angekommen: Charles Bertrand zählt zu den Topscorern des ERC Ingolstadt. Am Sonntag ist der Franzose mit den Panthern in Bremerhaven zu Gast.

Plus Charles Bertrand ist am Sonntag mit dem ERC Ingolstadt in Bremerhaven zu Gast. Wenn das Spiel in die Endphase geht, beginnt das Finale der Fußball-WM. Dort hofft der Franzose auf einen Erfolg seiner Landsleute.

Charles Bertrand wird am Sonntag mit dem Herzen bei zwei Spielen sein. Während die Partie des ERC Ingolstadt in Bremerhaven (Beginn 14 Uhr) in die entscheidende Phase einbiegt, spielen seine französischen Landsleute ab 16 Uhr im Finale der Fußballweltmeisterschaft in Katar gegen Argentinien um den Titel.

