Daniel Pietta; „Das Momentum spielt eine große Rolle“

Plus Daniel Pietta hat in seiner beeindruckenden DEL-Karriere schon zahlreiche Play-off-Schlachten geschlagen. Der Angreifer des ERC Ingolstadt spricht über den Sieg am Dienstag in Düsseldorf sowie das nächste Match.

Daniel Pietta, wie beurteilen Sie den 2:1-Erfolg des ERC Ingolstadt im vierten Play-off-Viertelfinalmatch am Dienstagabend bei der Düsseldorfer EG?

Pietta: Ich glaube schon, dass wir im ersten und letzten Drittel die bessere Mannschaft waren. Dagegen haben wir im Mittelabschnitt etwas den Faden verloren und zu umständlich gespielt – gerade im Powerplay, was sicherlich insgesamt unser größtes Manko war. Größtenteils sind wir nicht einmal richtig in die Aufstellung gekommen. Dennoch waren wir am Ende glücklicherweise in der Lage, einen Weg zu finden, um diese Partie zu gewinnen. Das war unter dem Strich am Wichtigsten.

Wie „eklig“ sind denn diese Begegnungen in den Play-offs gegen die Düsseldorfer EG, die zumeist sehr defensiv agiert? Im Grunde müssen sich die Panther nahezu jede Torchance hart erarbeiten...

Pietta: Aufgrund der Tatsache, dass wir momentan nicht wirklich viele Tore erzielen, agieren wir – wie bereits erwähnt – häufig zu umständlich. Und genau das ist der Fehler. Wir müssen einfach spielen, möglichst viele Scheiben vor das gegnerische Tor bringen und dort für mehr Verkehr sorgen. Ein perfektes Beispiel dafür sind unsere beiden Treffer in Spiel vier, als wir genau das gemacht haben. Beide Teams verfügen über sehr gute Torhüter. Wenn sie freie Sicht haben, sind sie in der Regel kaum zu bezwingen.

Sie haben die beiden Goalies gerade angesprochen. Sowohl Ingolstadts Michael Garteig als auch sein Gegenüber Henrik Haukeland haben in der bisherigen Serie bereits eindrucksvoll bewiesen, warum sie zu den Besten ihres Fachs in der DEL zählen. Kann es sein, dass sich die überragenden Torhüter-Leistungen beim einen oder anderen Stürmer im Kopf „eingebrannt“ haben und diese deshalb oft den „komplizierten“ Schuss suchen, um den Schlussmann zu überwinden?

Pietta: Auf dem Eis passieren die meisten Dinge eigentlich immer situativ. Sprich: Bist du der Meinung, dass der Passweg frei ist, dann spielst du vielleicht den Pass anstatt einfach mal draufzuhauen. Aber klar, wir haben auch in den bisherigen Partien gesehen: Nur wenn man schießt, kann man auch Tore erzielen!

Diese Beschreibung trifft freilich auch auf das Powerplay zu. In den bisherigen vier Partien gelang lediglich ein Treffer in Überzahl. Gerade in solch engen Begegnungen wie gegen Düsseldorf wäre das eine oder andere zusätzliche Tor sicher überaus hilfreich...

Pietta: Ja, definitiv! Wenn du in einem Match einen Powerplay-Treffer erzielst, dann ziehst du oftmals auch das Momentum auf deine Seite. Das hat man zuletzt wieder gesehen, als die Düsseldorfer im zweiten Drittel mit einem Akteur mehr auf dem Eis getroffen haben und wir im Anschluss schon einige Probleme hatten. Man kann dieses Momentum aber selbst dann auf seine Seite ziehen, wenn man kein Tor schießt, jedoch zuvor ein richtig gutes Überzahlspiel hatte – wie es uns beispielsweise im ersten Heimspiel gelungen ist. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass in knappen Partien meistens die Mannschaft gewinnt, die auch im Powerplay trifft. Glücklicherweise war Spiel Nummer vier diesbezüglich eine Ausnahme.

Bleiben wir nochmals bei dem Aufeinandertreffen am Dienstagabend im PSD Bank Dome, das durch einen Doppelschlag in der 54. Minute von Maury Edwards und Justin Feser entschieden wurde. Bereits während der Hauptrunde hat der ERC Ingolstadt zahlreiche Partien im Schlussabschnitt entschieden. Ist genau das die Stärke der Panther in dieser Saison?

Pietta: Absolut! Wir wissen, dass wir in der Hauptrunde das beste Team im letzten Drittel waren und dort Begegnungen noch drehen können. Aus diesem Grund bleiben wir auch immer geduldig. Hinzu kommt, dass wir in der Lage sind, gewisse Dinge auch spät in einem Match noch zu verändern, um letztlich noch mehr Offensiv-Power auf das Eis zu bekommen. Natürlich ist auch etwas Glück dabei, wenn man hinten raus innerhalb von lediglich 35 Sekunden einen Doppelschlag erzielt. Aber wie bereits gesagt, im Eishockey spielt das Momentum eine sehr große Rolle. Vielleicht sollten wir aber beim nächsten Mal mit dem Toreschießen nicht ganz so lange warten (lacht).

Am Freitag (19.30 Uhr) kann mit einem weiteren Erfolg in der heimischen Saturn-Arena der Halbfinal-Einzug perfekt gemacht werden. Würden Sie der „Eishockey-Weisheit“, wonach der letzte Sieg in einer Serie immer der schwerste ist, zustimmen?

Pietta: Am Schwierigsten, das letzte Spiel zu gewinnen, ist sicherlich die mentale Seite. Düsseldorf wird nochmals alles versuchen, die Serie zu verlängern, während wir diese unbedingt beenden wollen. Von dem her wird vor allem das Mentale entscheidend sein. Aber auch hier haben wir in dieer Saison schon mehrfach bewiesen, dass wir stark genug sind, um das Ganze gar nicht an uns heranzulassen, sondern unsere Topleistung auf’s Eis zu bringen.