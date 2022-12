ERC Ingolstadt

18:05 Uhr

Daniel Pietta: Gänsehautmoment und Selbstkritik

Fokussiert: Daniel Pietta empfängt am Mittwoch (19.30 Uhr) mit dem Tabellenzweiten ERC Ingolstadt die punktgleichen Straubing Tigers.

Plus Daniel Pietta ist mit seiner Ausbeute nicht zufrieden. Wie er das Jubiläum von Frank Hördler erlebt hat, warum der ERC Ingolstadt defensiv so stark ist und was er vom Spiel gegen Straubing erwartet.

„Gänsehaut“ habe er bekommen, erzählt Daniel Pietta, als er am Sonntagnachmittag vor der Partie des ERC Ingolstadt bei den Eisbären Berlin im Spielergang stand. Auf dem Eis wurde gerade Frank Hördler für 1000 DEL-Spiele geehrt. Emotionale Videobotschaften gehörten zum Programm, die Berliner Fans skandierten immer wieder Hördlers Namen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

