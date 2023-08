ERC Ingolstadt

vor 48 Min.

Der ERC Ingolstadt ist zurück auf dem Eis

Erste Anweisungen an die Mannschaft: Trainer Mark French bereitet den ERC Ingolstadt seit Montag auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga vor. Die Spielzeit beginnt für die Panther am Freitag, 15. September, mit dem Auswärtsspiel bei den Eisbären Berlin. Foto: Johannes Traub

Plus Der ERC Ingolstadt ist in die Vorbereitung gestartet. Während Neuzugang Luca Zitterbart von einem positiven ersten Eindruck berichtet, hat sich Leon Hüttl viel vorgenommen.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Der ERC Ingolstadt ist am Montagvormittag mit einer intensiven 45-minütigen Trainingseinheit in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga gestartet.

Trainer Mark French übte dabei vor allem das Zweikampfverhalten in Eins-gegen-eins- und Zwei-gegen-zwei-Situationen. Auf dem Eis waren neben den altgedienten Akteuren auch sämtliche Neuzugänge zu finden. Lediglich Enrico Henriquez-Morales fehlte, weil er sich derzeit nach einer Unterkörperverletzung noch im Aufbautraining befindet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen